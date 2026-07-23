حمله به شلمچه تعرض به مسیر زائران اربعین حسینی است

سید محسن موسویزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با محکوم کردن حمله رژیم تروریستی آمریکا به مرز شلمچه اظهار کرد: شلمچه یکی از مهمترین مسیرهای تردد زائران اربعین حسینی و محل عبور میلیونها عاشق و دلداده مکتب امام حسین(ع) است.
وی افزود: هدف قرار دادن منطقهای که به نام و یاد حضرت سیدالشهدا(ع) شناخته میشود و در مسیر مشایه الحسین(ع) قرار دارد، اقدامی ناجوانمردانه و غیرقابل قبول است که بیتوجهی عاملان این حمله به ارزشهای انسانی، دینی و امنیت زائران را نشان میدهد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت صیانت از مرزهای کشور تصریح کرد: امنیت مردم و زائران در مسیرهای منتهی به عتبات عالیات باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد و هرگونه تعرض به این مسیر مقدس و راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، محکوم است.
موسویزاده بیان کرد: مردم خوزستان همواره میزبان شایسته زائران حسینی بودهاند و اجازه نخواهند داد اقدامات جنایتکارانه، امنیت و آرامش زائران یا شکوه حرکت عظیم مشایه الحسین(ع) را خدشهدار کند.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، در حمله موشکی بامداد امروز پنجشنبه دشمن تروریستی آمریکا به مرز شلمچه، دو نفر از هموطنانمان به شهادت رسیدند و ۱۱ نفر مجروح شدند.
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