نتایج نهایی آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در دهه اول مرداد اعلام می شود

رضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: دانشگاه‌ها باید در روزهای ۲۰ تا ۲۴ تیرماه مصاحبه‌های دکتری را به پایان می رساندند و نتایج آن را در پرتال مربوطه وارد می کردند.

وی افزود: با توجه به زمانی که نیاز بود سنجش به دانشگاه‌ها و در واقع به متقاضیان معرفی شده آزمون دکتری بدهد تا مصاحبه ها تکمیل شود و همچنین تداخل زمانی مصاحبه ها در روزهای مصادف با مراسم تشییع قائد شهید، به دانشگاه ها اعلام شد مصاحبه های خود را در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۸ تیر جابجا کنند.

رئیس سازمان سنجش خاطرنشان کرد: بنابراین دانشگاه‌ها تا ۲۷ تیر ماه فرصت داشتند که نتایج مصاحبه‌ها را به سازمان سنجش اعلام کنند.

محمدی گفت: سازمان سنجش در اوایل مرداد ماه در اولین فرصتی که نتایج دانشگاه به صورت کامل به سنجش اعلام شود نتایج آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ را اعلام خواهد کرد. بنابراین نتایج نهایی در نیمه اول مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، آزمون دکتری سال ۱۴۰۵ در ۲۴ بهمن ماه سال ۱۴۰۴ برگزار شد. در فروردین ماه ۱۴۰۵ نتایج اولیه اعلام شد و پس از اعلام فرصت انتخاب رشته، معرفی شدگان به مرحله مصاحبه در ۲۵ اردیبهشت ماه معرفی شدند. دانشگاه‌ها تا نیمه تیرماه فرصت داشتند که مرحله دوم شامل بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و مصاحبه را به انجام برسانند.

در آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۵ تعداد ۱۷۲ هزار و ۴۲ متقاضی ثبت‌نام کردند که از این تعداد ۱۳۷ هزار و ۹۷۴ متقاضی مجاز به انتخاب رشته شدند و در این مرحله ۴۸ هزار و ۸۲۶ متقاضی برای مرحله ارزیابی تخصصی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی حداقل برای یک کد رشته محل معرفی شدند. ظرفیت پذیرش در آزمون ورودی مقطع دکتری (Ph.D) نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ حدود ۱۵ هزار نفر برآورد شده است.