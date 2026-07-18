پورجمشیدیان: خسروی را برای سفر اربعین تجربه کنید

علیاکبر پورجمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه مرز خسروی در تردد زائران اربعین اظهار کرد: مرز خسروی یک مرز تاریخی میان ایران و عراق است که در طول سالیان متمادی همواره محل رفتوآمد مردم دو کشور بوده و در سالهای اخیر نیز با توسعه راهپیمایی عظیم اربعین، فعالسازی هرچه بیشتر این گذرگاه در دستور کار ستاد مرکزی اربعین قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی مرز خسروی یکی از مهمترین مزیتهای آن به شمار میرود، افزود: این مرز به دلیل نزدیکی به استانهای مرکزی، غربی و شمالغربی کشور و همچنین دسترسی مناسب به شهرهای مهم عراق از جمله بغداد، ظرفیت بسیار مناسبی برای تردد زائران دارد و بر همین اساس، برنامهریزی گستردهای برای توسعه خدمات و زیرساختهای آن انجام شده است.
رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از اقدامات استانداری کرمانشاه در توسعه این مرز گفت: با حضور منوچهر حبیبی به عنوان استاندار کرمانشاه، تلاشهای مؤثری برای فعالتر شدن مرز خسروی انجام شد که نتیجه آن در اربعین سال گذشته بهخوبی نمایان شد و نزدیک به یک میلیون نفر از این مرز تردد کردند.
پورجمشیدیان با اشاره به بازدید میدانی خود از مرز خسروی اظهار کرد: امروز به همراه جمعی از همکاران ستاد مرکزی اربعین از بخشهای مختلف این مرز بازدید کردیم و آنچه مشاهده شد، نشاندهنده تحولات گسترده در حوزه زیرساختها و خدماترسانی بود.
وی تصریح کرد: هر کسی که به اینجا بیاید، این تغییرات را بهصورت محسوس لمس میکند و این موضوع نشان میدهد که طی یک سال گذشته اقدامات ارزشمندی برای ارتقای امکانات این مرز انجام شده است.
قائممقام وزیر کشور ادامه داد: امروز مرز خسروی از نظر زیبایی یکی از زیباترین مرزهای کشور و از نظر امکانات رفاهی نیز یکی از مجهزترین گذرگاههای مرزی است و هم در سمت جمهوری اسلامی ایران و هم در کشور عراق، زیرساختهای بسیار مناسبی برای استقبال از زائران فراهم شده است.
وی با تأکید بر آمادگی کامل مرز خسروی برای ایام اربعین خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ مشکل خاصی برای تردد زائران و همچنین مسافران دو کشور ایران و عراق در این مرز وجود ندارد و اگر مسائل جزئی نیز وجود داشته باشد، همکاران ما بهصورت شبانهروزی در حال برطرف کردن آنها هستند.
پورجمشیدیان از آمادهسازی پارکینگهای گسترده در این مرز نیز خبر داد و گفت: ظرفیت پارکینگهای ایجادشده به گونهای است که دهها هزار دستگاه خودرو میتوانند در نزدیکترین فاصله به پایانه مرزی مستقر شوند و زائران بدون دغدغه مسیر خود را ادامه دهند.
وی در پایان ضمن قدردانی از مردم استان کرمانشاه، مردم شهرستان قصرشیرین و تمامی دستگاههای اجرایی و خدماتی، از زائران خواست مرز خسروی را برای سفر اربعین انتخاب کنند و افزود: این مرز علاوه بر برخورداری از امکانات مناسب، از نظر شرایط آبوهوایی نیز نسبت به برخی دیگر از مرزها وضعیت متعادلتری دارد و میتواند سفر آسانتر و مطلوبتری را برای زائران رقم بزند.
کرمانشاه- رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به ارتقای چشمگیر زیرساختهای مرز خسروی، گفت: این گذرگاه اکنون با آمادگی کامل، بهترین امکانات رفاهی را برای تردد زائران اربعین فراهم کرده است.
علیاکبر پورجمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه مرز خسروی در تردد زائران اربعین اظهار کرد: مرز خسروی یک مرز تاریخی میان ایران و عراق است که در طول سالیان متمادی همواره محل رفتوآمد مردم دو کشور بوده و در سالهای اخیر نیز با توسعه راهپیمایی عظیم اربعین، فعالسازی هرچه بیشتر این گذرگاه در دستور کار ستاد مرکزی اربعین قرار گرفته است.
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