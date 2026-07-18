به گزارش خبرنگار مهر، احسان عسکری شامگاه شنبه در جلسه شورای اشتغال استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: بر اساس مصوبات سفر ریاست جمهوری، منابع تسهیلاتی استان بین سالهای ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ تقسیم شده که سهم سال ۱۴۰۵ بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان است و باید از طریق بانکهای عامل جذب و به بنگاههای اقتصادی پرداخت شود.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته جذب این حجم از منابع بانکی سابقه نداشته است، افزود: تحقق این هدف مستلزم همکاری کامل بانکهای عامل است و در نشستهای متعدد با مدیران عامل بانکها در تهران، با حضور استاندار، سهم هر بانک مورد بررسی و نهایی شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تمامی بانکهای عامل به جز صندوق کارآفرینی امید سهمیه تعیینشده را پذیرفتهاند. سهم صندوق کارآفرینی امید برای امسال ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین شده، اما این بانک تاکنون آن را نپذیرفته است.
عسکری با اشاره به برخی ویژگیهای منابع بانکی گفت: بخشی از منابع بانک رفاه کارگران از محل سپردههای خاص است که پرداخت آن ضوابط و زمانبندی ویژهای دارد و همین موضوع روند پرداخت را تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با تشریح آخرین وضعیت بررسی طرحها افزود: تاکنون ۷۴۶ طرح برای استفاده از تسهیلات طی دو سال معرفی شده که در مرحله نخست، ۲۵۰ طرح با مجموع درخواست بیش از سه هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان در دست بررسی بانکها قرار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: تاکنون ۷۱ طرح آماده پرداخت، ۲۵ طرح وارد مرحله انعقاد قرارداد به ارزش ۷۵۳ میلیارد تومان و ۳۸ طرح نیز به مبلغ حدود ۴۹۸ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه برخی بانکها بیش از سهمیه تعیینشده طرح دریافت کردهاند، گفت: تأکید استان این است که بانکها تا دو برابر سهمیه خود طرح پذیرش کنند، زیرا بخشی از پروندهها به دلیل نقص مدارک یا عدم تأمین استعلامهای لازم رد میشوند و باید امکان جایگزینی طرحها وجود داشته باشد.
عسکری با تأکید بر ضرورت تسریع در روند پرداخت تسهیلات خاطرنشان کرد: در مجموع بیش از پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طرح در مراحل مختلف تأیید، انعقاد قرارداد یا پرداخت قرار دارد که در صورت تسریع عملکرد بانکها، میتواند نقش مهمی در رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان ایفا کند.
وی از برگزاری جلسات هفتگی برای پیگیری روند اجرای مصوبات و رفع موانع پرداخت تسهیلات خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با هماهنگی کامل، زمینه جذب کامل منابع پیشبینیشده را فراهم کنند تا ظرفیتهای اقتصادی استان به شکل مطلوب فعال شود.
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