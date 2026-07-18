حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید نمایش انسجام و همدلی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صادقی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان زنجان با اشاره به حضور گسترده مردم استان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، با قدردانی از مجموعه سپاه، دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماترسان، افزود: بخش عمدهای از مسئولیت هماهنگیها بر عهده سپاه بود و جلسات متعددی در تهران و استان برای برنامهریزی و اجرای این مأموریت برگزار و همچنین تمامی ابعاد امنیتی، خدماتی و پشتیبانی این مراسم با دقت مدیریت شد.
وی با اشاره به عملکرد مجموعههای امنیتی و انتظامی استان، گفت: در ماههای گذشته دهها تجمع و مراسم مختلف در استان برگزار شد و خوشبختانه با تلاش جامعه اطلاعاتی، نیروهای نظامی و انتظامی، همه برنامهها با نظم و امنیت کامل برگزار شد که شایسته قدردانی است.
صادقی همچنین از تلاش شهرداریها و موکبهای خدمترسان قدردانی کرد و گفت: حتی مسئولان و شهروندان استانهای دیگر از خدمات ارائهشده توسط مجموعههای زنجان تقدیر کردند که این موضوع مایه افتخار استان است.
معاون استاندار زنجان با بیان اینکه هزاران نفر از مردم استان برای شرکت در مراسم به مشهد مقدس اعزام شدند، افزود: حدود چهار تا پنج هزار نفر با قطار راهی مشهد شدند و با وجود محدودیتهای امکانات و طولانی بودن مسیر با صبر و همراهی در این مراسم حضور یافتند.
معاون استاندار زنجان با اشاره به گستردگی خدمات پشتیبانی ارائهشده در جریان این مراسمها خاطرنشان کرد: تهیه و توزیع هزاران وعده غذایی، اسکان، پشتیبانی و مدیریت خدمات، حاصل تلاش شبانهروزی دستگاهها و نیروهای مردمی بود.
وی بر ضرورت ثبت و مستندسازی اقدامات انجامشده تأکید کرد و گفت: همه اتفاقات، تصمیمات و اقدامات صورتگرفته در جلسات مختلف از شورای تأمین تا عملیاتهای پشتیبانی و مدیریت بحران باید هرچه سریعتر ثبت و مستند شود تا این تجربیات ارزشمند در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
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