حضور مردم در تشییع رهبر شهید خط بطلانی بر تبلیغات دشمن بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی ظهر یکشنبه در جمع مردم قهستان با بیان اینکه ملت ایران در آزمونهای بزرگ تاریخی سربلند بوده است، اظهار کرد: فرزندان این ملت که در دامن پاک مادران و بر سر سفره نان حلال پدران رشد کردهاند، امروز افتخارآفرین شدهاند و این شکوهی که در ملت ایران مشاهده میکنیم، نتیجه اخلاص، مجاهدت و هدایتهای حکیمانه رهبر شهید است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، گفت: دشمن تلاش میکند با تبلیغات خود القا کند که مردم نسبت به دین، قرآن و اهلبیت(ع) بیتفاوت شدهاند، اما این حضور گسترده مردم در سراسر کشور و همچنین میزبانی کریمانه مردم خراسان جنوبی از پیکر مطهر رهبر شهید نشان داد که جوهره ایمانی مردم ایران همچنان زنده است.
به گفته وی، این حضور عظیم نشاندهنده عمق اعتقادات مردم و پایبندی آنان به مسیر ولایت است.
حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید انقلاب، بیان کرد: رهبر شهید ما از مسائل علمی، فناوری، اقتصاد مقاومتی، نانو و هوش مصنوعی گرفته تا حمایت از جبهه مقاومت را دارا بوده و همواره نگاه راهبردی و آیندهنگر داشت.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به آغاز جنگ ۱۲ روزه، گفت: در شرایطی که بسیاری انتظار داشتند رهبر انقلاب چه واکنشی نشان دهند، ایشان مردم را به قرآن دعوت کرده و بر آیه شریفه «وَلا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ» تأکید کردند.
وی با بیان اینکه قرآن راهنمای انسان در سختیها و بحرانهاست، گفت: بنا به فرمایش امیرالمؤمنین علی(ع)، هیچ ثروتمندی بدون قرآن بینیاز نمیشود و اگر کسی قرآن داشته باشد، حتی اگر چیزی نداشته باشد، فقیر محسوب نمیشود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در ادامه سخنان خود با اشاره به پیشرفتهای دفاعی کشور، اظهار کرد: امروز در حوزه موشکی و پهپادی، جمهوری اسلامی ایران به مرحلهای رسیده که دغدغه تأمین تجهیزات ندارد.
حجتالاسلام سالاری مکی افزود: دشمن امروز به دنبال این است که با ایجاد اغتشاشات خیابانی و اختلافافکنی در داخل کشور، اهداف خود را دنبال کند، بنابراین مردم باید پدافند بصیرتی خود را بهروز کنند.
وی با بیان اینکه امروز درگیر یک جنگ همهجانبه هستیم، اظهار کرد: جنگ امروز فقط نظامی نیست، بلکه عرصههای اقتصادی، سیاسی، رسانهای، روانی، اجتماعی و حتی هنر را هم دربر گرفته است و دشمن در همه این حوزهها در حال فعالیت است.
حجتالاسلام سالاری مکی با بیان اینکه دشمن به دنبال ضربه زدن به عناصر قدرت کشور است، گفت: دشمنان تلاش دارند مردم را از توانمندیهای دفاعی، علمی و منطقهای خود جدا کنند، اما ملت ایران باید بداند که حفظ این اقتدار، ضامن عزت و استقلال کشور است.
وی با اشاره به نقش قرآن در شناخت دشمن، اظهار کرد: مردم باید سبک مواجهه قرآن با دشمن را بیاموزند، قرآن به ما یاد میدهد که دشمن را بشناسیم، فریب ظواهر را نخوریم و در برابر جریانهای استکباری ایستادگی کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به رفتار تحقیرآمیز آمریکا با برخی کشورهای منطقه، گفت: امروز برخی کشورها در برابر آمریکا حتی استقلال تصمیمگیری ندارند، اما ایران اسلامی با عزت و اقتدار ایستاده و از مظلومان جهان از فلسطین تا یمن، حمایت میکند.
وی افزود: همان خدایی که در ماجرای طبس عزت برای ملت ایران رقم زد و زمینه شکست آمریکا را فراهم کرد، امروز نیز پشتیبان این ملت است و به فضل الهی پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.
حجتالاسلام سالاری مکی تأکید کرد: در هیچ جای دنیا نمونهای وجود ندارد که مردم در خیابانها حضور پیدا کنند تا نیروهای مسلح در مرزها از کشور دفاع کنند و این ویژگی ملت ایران است که پشتوانه نظام و انقلاب ایستاده است.
وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر نقشههای دشمن، گفت: دشمن به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه است، بنابراین نباید با اختلاف و دوقطبیسازی در فضای مجازی به دشمن کمک کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تاکید کردد امروز باید با وحدت و صدای بلند، شعار عزت و ایستادگی که مردم ایران سالهاست فریاد میزنند را تکرار کنیم.
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