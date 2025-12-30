به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح سه شنبه در جمع فعالان صنفی، نماز را مهم‌ترین سنگر هویت دینی و اجتماعی در برابر جنگ نرم و اعتقادی دشمن دانست و گفت: امروز جامعه ما درگیر یک جنگ تمام‌عیار هویتی بوده و شکست در آن تاثیر سوئی به دنبال دارد.

حجت‌الاسلام سالاری مکی ادامه داد: با توجه به آیاتی از قرآن مبنی بر اینکه" لَم نَکُ مِنَ المُصَلّین؛ ما اهل نماز نبودیم…"، جدایی از نماز راه جهنم را برای انسان می‌گشاید.

وی با أکید بر ضرورت بهره‌گیری از ایده‌های خلاق و تأثیرگذار در تبلیغ دین گفت: در بیرجند خودرویی دیدم که پشت آن نوشته بود «وای بر کم‌فروشان» که این نوشته باعث می‌شد هر جا آن خودرو می‌رفت، پیام دینی‌اش را منتقل کند لذا ما به چنین ابتکارهایی در عرصه تبلیغ دین نیاز جدی داریم.

حجت‌الاسلام سالاری با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار داشت: دشمن شاید در برخی کشورها دنبال چپاول منابع باشد، اما در ایران دنبال تغییر هویت است.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، تضعیف نماز، ترویج بی‌اعتقادی، آتئیسم و حتی القای اینکه نماز را فارسی بخوانیم، از برنامه‌های دشمن برای تغییر هویت در جامعه ایرانی است.

حجت‌الاسلام سالاری مکی با نقل داستانی از حضرت سلیمان (ع) و مورچه‌ای که روزی یک کرم کور را در دل سنگی در اعماق دریا می‌رساند، گفت: روزی همه مخلوقات به دست خدا بوده و نباید برای تامین رزق، واجباتمان را ترک کنیم.

وی با اشاره به آیه شریفه" الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة"، بیان کرد: اولین وظیفه کسی که به او قدرت داده می‌شود، اقامه نماز است.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه عزت، قدرت و جایگاه به دست پروردگار است، ادامه داد: گواهینامه ورود به قیامت نماز بوده و اگر نماز قبول شد، بقیه اعمال بررسی می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی تاکید کرد: اگر بتوانیم زمینه نماز خواندن مردم را فراهم کنیم، بزرگ‌ترین خدمت فرهنگی را انجام داده‌ایم.