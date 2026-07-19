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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

۸۰ درصد عملیات‌های محله‌محور لیکک در سال ۱۴۰۵ ثبت شده است

۸۰ درصد عملیات‌های محله‌محور لیکک در سال ۱۴۰۵ ثبت شده است

لیکک - فرماندار شهرستان بهمئی گفت: با وجود کاهش اعتبارات، ۸۰ درصد عملیات‌های پیش‌بینی‌شده در سال ۱۴۰۵ در نمودار عملکردی ثبت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله ایرمی صبح یکشنبه در جلسه مدیریت محله‌محور با اشاره به اجرای این طرح در ۸ محله شهری و ۲۰ روستای شهرستان اظهار کرد: جلسات محله‌محور به صورت مستمر برگزار شد و با حضور میدانی استاندار در روستای سیاشین، مشکل جاده این منطقه با پیگیری از شرکت نفت و بدون استفاده از اعتبارات استانی برطرف و ۷ کیلومتر از مسیر آسفالت شد.

وی افزود: در روستای نرمون نیز با حضور استاندار، عملیات اجرایی آسفالت ۸ کیلومتر از مسیرهای مواصلاتی با همکاری شرکت نفت آغاز و پیمانکار آن مشخص شد.

فرماندار بهمئی با اشاره به رفع مشکلات حوزه آب بیان کرد: روستای کچلون که ۴۷ سال با مشکل کم‌آبی مواجه بود، با اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال آب از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و قرارگاه پیشرفت، از آب شرب پایدار برخوردار شد. همچنین مشکل آب روستای رستم نیز پس از ۴۰ سال برطرف شد.

ایرمی ادامه داد: در روستای سندیک نیز با دستور استاندار، عملیات جدول‌گذاری و زیباسازی معابر از محل اعتبارات داخلی آغاز شده است.

وی به اقدامات عمرانی و ورزشی شهرستان اشاره کرد و گفت: بدون دریافت اعتبار استانی، با همکاری شرکت نفت ۶۰ دستگاه پروژکتور، ۵۰ کیف ورزشی، چهار هزار و ۵۰۰ دست لباس ورزشی، ۱۰ تور والیبال، ۵۰ توپ فوتبال و هفت دست گرم‌پوش تهیه و میان محلات توزیع شد.

فرماندار بهمئی اضافه کرد: محوطه خاکی ورزشگاه ساماندهی و آسفالت شد و ۲۰ پایه برق اضافی و خطرآفرین نیز بدون تحمیل هزینه جمع‌آوری شد.

ایرمی با اشاره به کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: با اجرای طرح مدیریت محله‌محور، درگیری‌های دسته‌جمعی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به سه مورد کاهش یافت و تیراندازی‌ها و اقدامات اراذل و اوباش نیز حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: آتش‌سوزی‌های منطقه نیز با امکانات داخلی شهرستان و مشارکت مردم مدیریت شده است.

فرماندار بهمئی در پایان با انتقاد از نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اظهار کرد: با وجود عملکرد مناسب در سال ۱۴۰۴، حق شهرستان در ارزیابی‌ها ادا نشد، اما امسال ۸۰ درصد عملیات‌ها ثبت شده و ۲۰ درصد دیگر نیز در حال تکمیل است.

کد مطلب 6892316

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