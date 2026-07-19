به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله ایرمی صبح یکشنبه در جلسه مدیریت محله‌محور با اشاره به اجرای این طرح در ۸ محله شهری و ۲۰ روستای شهرستان اظهار کرد: جلسات محله‌محور به صورت مستمر برگزار شد و با حضور میدانی استاندار در روستای سیاشین، مشکل جاده این منطقه با پیگیری از شرکت نفت و بدون استفاده از اعتبارات استانی برطرف و ۷ کیلومتر از مسیر آسفالت شد.

وی افزود: در روستای نرمون نیز با حضور استاندار، عملیات اجرایی آسفالت ۸ کیلومتر از مسیرهای مواصلاتی با همکاری شرکت نفت آغاز و پیمانکار آن مشخص شد.

فرماندار بهمئی با اشاره به رفع مشکلات حوزه آب بیان کرد: روستای کچلون که ۴۷ سال با مشکل کم‌آبی مواجه بود، با اجرای ۶ کیلومتر خط انتقال آب از محل اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری و قرارگاه پیشرفت، از آب شرب پایدار برخوردار شد. همچنین مشکل آب روستای رستم نیز پس از ۴۰ سال برطرف شد.

ایرمی ادامه داد: در روستای سندیک نیز با دستور استاندار، عملیات جدول‌گذاری و زیباسازی معابر از محل اعتبارات داخلی آغاز شده است.

وی به اقدامات عمرانی و ورزشی شهرستان اشاره کرد و گفت: بدون دریافت اعتبار استانی، با همکاری شرکت نفت ۶۰ دستگاه پروژکتور، ۵۰ کیف ورزشی، چهار هزار و ۵۰۰ دست لباس ورزشی، ۱۰ تور والیبال، ۵۰ توپ فوتبال و هفت دست گرم‌پوش تهیه و میان محلات توزیع شد.

فرماندار بهمئی اضافه کرد: محوطه خاکی ورزشگاه ساماندهی و آسفالت شد و ۲۰ پایه برق اضافی و خطرآفرین نیز بدون تحمیل هزینه جمع‌آوری شد.

ایرمی با اشاره به کاهش آسیب‌های اجتماعی تصریح کرد: با اجرای طرح مدیریت محله‌محور، درگیری‌های دسته‌جمعی در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به سه مورد کاهش یافت و تیراندازی‌ها و اقدامات اراذل و اوباش نیز حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.

وی گفت: آتش‌سوزی‌های منطقه نیز با امکانات داخلی شهرستان و مشارکت مردم مدیریت شده است.

فرماندار بهمئی در پایان با انتقاد از نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها اظهار کرد: با وجود عملکرد مناسب در سال ۱۴۰۴، حق شهرستان در ارزیابی‌ها ادا نشد، اما امسال ۸۰ درصد عملیات‌ها ثبت شده و ۲۰ درصد دیگر نیز در حال تکمیل است.