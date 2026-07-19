به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد تقوی صبح یکشنبه در نشست بررسی روند اجرای طرح مدیریت محلهمحور اظهار کرد: این طرح یک «ابرپروژه اجتماعی» و رویکردی نوین در نظام مدیریتی کشور است که با هدف افزایش مشارکت مردم و کاهش آسیبهای اجتماعی در حال اجراست.
وی افزود: شهرستان لنده بر اساس ساختار ابلاغی به هفت بلوک شهری و روستایی تقسیم شده و از نخستین روز اجرای طرح، کمیته راهبردی آن تشکیل شد. همچنین سه روستای دارای بیشترین آسیبهای اجتماعی به عنوان نقاط اولویتدار شناسایی شدند.
فرماندار لنده با اشاره به برگزاری هشت جلسه تخصصی در این حوزه تصریح کرد: در تمامی برنامههای شهرستان، پیوست مدیریت محلهمحور مورد توجه قرار گرفته و تلاش ما این است که مدیران به جای انتظار برای مراجعه مردم، در محلات حضور یافته و مسائل را از نزدیک پیگیری کنند.
تقوی، مشارکت مردمی را مهمترین عامل موفقیت این طرح عنوان کرد و گفت: با همراهی جوانان، ریشسفیدان، منابع طبیعی و محیط زیست در منطقه صعبالعبور موگرمون، امسال تاکنون حتی یک مورد آتشسوزی در ارتفاعات این منطقه رخ نداده، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته چندین فقره آتشسوزی ثبت شده بود.
وی همچنین از راهاندازی «مرکز ملی مسجد» در شهرستان خبر داد و افزود: با هماهنگی امام جمعه و ناحیه مقاومت بسیج، فعالیتهای این مرکز با طرح مدیریت محلهمحور همافزا شده تا از هرگونه موازیکاری جلوگیری شود.
فرماندار لنده با اشاره به برخی چالشهای اجرای طرح اظهار کرد: در بازدیدهای محلهای، مردم بیشتر خواستار رفع مشکلات زیرساختی مانند آسفالت، آب و سایر خدمات عمرانی هستند، در حالی که هدف اصلی این طرح، تمرکز بر مسائل فرهنگی، اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی است و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با ابلاغ شیوهنامههای لازم، همکاری بیشتری در این زمینه داشته باشند.
تقوی بر ضرورت اجرای مصوبات جلسات محلهمحور تأکید کرد و گفت: اگر مصوبات نخستین بازدیدها عملیاتی نشود، اعتماد عمومی کاهش یافته و مشارکت مردم در ادامه مسیر با آسیب مواجه خواهد شد.
وی در پایان به نمونهای از مشارکت موفق مردمی در احداث یک پل روستایی اشاره کرد و افزود: مردم با تأمین بخشی از هزینهها به صورت خودجوش وارد میدان شدند و با تأمین اعتبار استانی، این پروژه به سرانجام رسید که نشاندهنده ظرفیت بالای همدلی و مشارکت مردم در حل مشکلات محلی است.
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