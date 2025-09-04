  1. استانها
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۲

آغاز آسفالت‌ریزی دو محور روستایی در میانه

میانه- فرماندار شهرستان میانه از آغاز عملیات آسفالت ریزی مسیر روستای نوروز آباد و تکمیل محور قره بلاغ - آقکند خبر داد،

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان میانه بعدازظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های راهسازی شهرستان از آغاز عملیات آسفالت ریزی مسیر روستای نوروز آباد بخش کاغذکنان خبر داد و گفت با توجه به مطالبات اهالی روستا و پیگیری‌های انجام یافته شهرستان از مبادی استانی و کشوری در ادامه پروژه‌های راهسازی قیرپاشی و آماده سازی مسیر روستای نوروز آباد شروع شده است و بعد از آن آسفالت ریزی خواهد شد.

وی در ادامه در مسیر قره بلاغ - آقکند حضور پیدا کرد و ضمن خداقوت به کارکنان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تکمیل آسفالت ریزی مسیر قره بلاغ به شهر آقکند بازدید کرد.

معاون استاندار گفت با توجه به جذب اعتبارات استانی و ملی در چندین نقطه شهرستان پروژه‌های راهسازی در حال انجام است.

گفتنی است آسفالت مسیر روستای قره بلاغ به آقکند که مدت‌ها مانده بود به طول ۸ کیلومتر و با اعتباری به ارزش ریالی ۲۰ میلیارد تومان در حال اجرا و تکمیل می‌باشد و مسیر روستای نوروز آباد وارد فاز عملیاتی آسفالت ریزی به طول ۸ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان شد.

