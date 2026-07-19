«سوگ خورشید» با صدای علیرضا افتخاری تماشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سوگ خورشید» عنوان یکی از تازه ترین محصولات مشترک مرکز هنری رسانه ای «نهضت» و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است که در قالب یک نماهنگ با موضوع «رثای رهبر شهید انقلاب» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این قطعه محمدمهدی سیار شاعر، امیر حقیقت آهنگساز و علیرضا افتخاری به عنوان خواننده حضور دارند.

«زیارت نامه» با صدای ابوذر روحی، «آرزوی کربلا» با صدای میثم مطیعی، «تفنگ پدری» با صدای پرواز همای، «خداحافظ» با صدای رضا نریمانی، «خدا نگهدار رهبر من» با صدای ابوذر روحی، «خداحافظ حضرت آقا» با صدای محمدحسین پویانفر، «رفیق» با صدای حسین حقیقی، «وداع» با صدای مصطفی راغب، «انا الیه راجعون» با صدای میثم مطیعی، «باید برخاست» با صدای اشرف التمیمی، «نامه ای به آقا» با صدای مهدی رسولی، «والصبح» با صدای محمد معتمدی، «امام امت» با صدای مهدی رسولی و تعدادی دیگر از جمله محصولاتی هستند که طی روزهای گذشته توسط مرکز هنری رسانه ای نهضت منتشر شده اند.