به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد رودکی در ادامه تولید آثار هنری با محوریت حادثه تلخ میناب، قطعه موسیقایی «اشک میناب» را با هدف پاسداشت یاد و خاطره فرشتگان دانشآموز این واقعه و همدلی با خانوادههای داغدار، به همراه نماهنگ آن منتشر کرد.
این اثر با آهنگسازی و ترانهسرایی محمدمهدی باطنی و خوانندگی هادی فیضآبادی تولید شده و تلاش دارد یاد فرشتگان دانشآموز میناب را در قالب زبان موسیقی و تصویر زنده نگه دارد.
در توضیحات تکمیلی این اثر آمده است:
«اشک میناب» با نگاهی شاعرانه و ملی، اندوه جانکاه خانوادهها و مردم ایران را در سوگ کودکانی روایت میکند که رؤیاهایشان ناتمام ماند. این اثر، از دل رنج و سوگواری، به مفاهیمی چون همبستگی ملی، عشق به میهن، صبوری و امید میپردازد و میکوشد زبان احساس مردمی باشد که در غم این حادثه شریکاند.
نماهنگ «اشک میناب» نیز با بهرهگیری از تصویرسازی متناسب با فضای اثر، در امتداد موسیقی، روایتی تصویری از اندوه، دلتنگی و استواری مردم ایران را پیش روی مخاطب قرار میدهد و بر تأثیر عاطفی این قطعه میافزاید.
«اشک میناب» دومین اثر موسیقایی بنیاد رودکی با محوریت حادثه تلخ میناب است. پیش از این نیز قطعه موسیقایی «انشای آخر» به مناسبت چهلمین روز شهادت فرشتگان دانشآموز میناب توسط این بنیاد تولید و منتشر شده بود؛ آثاری که در امتداد رویکرد بنیاد رودکی برای پاسداشت ارزشهای انسانی و ثبت هنرمندانه رویدادهای تأثیرگذار معاصر، از مسیر موسیقی و هنر شکل گرفتهاند.
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