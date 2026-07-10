به گزارش خبرنگار مهر، هم زمان با برگزاری مراسم «وداع»، «تشییع» و «خاکسپاری» آقای شهید ملت ایران حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای تعدادی از مجموعه های فعال حوزه موسیقی کشور به همراه جمعی از هنرمندان، مداحان و فعالان این حوزه اقدام به تولید و انتشار تک آهنگها و نماهنگ‌های مختلفی با محوریت این ویژه برنامه کرده اند.

آنچه می خوانید مروری اجمالی بر معرفی برخی از این آثار موسیقایی است که در فواصل زمانی مختلف پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.

علیرضا افتخاری؛ تک آهنگ «آه از آن اسفند»

مرکز موسیقی حوزه هنری انقلاب اسلامی قطعه موسیقایی «آه از آن اسفند» با صدای علیرضا افتخاری را همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید منتشر کرد.

در توضیحات تکمیلی این قطعه آمده است: این اثر، فراتر از یک قطعه موسیقی، روایتی عمیق و سوزناک از اندوه ملی و حسرتِ یک ملت است. شعر این اثر را محمدمهدی سیار سروده، ملودی آن را امیر حقیقت ساخته و تنظیم آن را سید حسین موسوی بر عهده داشته است. افتخاری با همان طنینِ پراحساس خود، این بار حزنِ جمعی یک ملت را فریاد زده است؛ صدایی که از عمق جان برمی‌خیزد.

تک آهنگ «آه از آن اسفند» با صدای علیرضا افتخاری را اینجا بشنوید.

محمد معتمدی؛ نماهنگ «والصبح»

هم‌زمان با آئین وداع و تشییع آقای شهید ایران، قطعه موسیقایی «والصبح» با صدای محمد معتمدی، به همت مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، منتشر شد.

قطعه موسیقایی «والصبح» در پاسداشت یاد و راه رهبر شهید ایران، منتشر شد.

این اثر در ایام برگزاری آئین وداع و تشییع، در اختیار علاقه‌مندان «امام شهید امت» قرار گرفت.

نماهنگ «والصبح» با صدای محمد معتمدی را اینجا ببینید.

حبیب خزایی فر؛ تک آهنگ «وداع»

همزمان با برگزاری آئین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، قطعه موسیقی «وداع» با آهنگسازی حبیب خزایی‌فر منتشر شد که با روایتی موسیقایی از اندوه وداع، حماسه ایستادگی و شکوه مقاومت، به مناسبت بدرقه رهبر شهید انقلاب در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

حبیب خزایی‌فر که پیش‌تر موسیقی آثار ماندگاری در حوزه دفاع مقدس، مقاومت و سینمای استراتژیک را خلق کرده، در «وداع» نیز تلاش کرده است با زبان موسیقی، احساس فقدان، عظمت ایثار و امتداد راه رهبر شهید را به تصویر بکشد.

«وداع» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج و تولیدشده در مرکز موسیقی «مأوا» است.

تک آهنگ «وداع» به آهنگسازی حبیب خزایی فر را از اینجا بشنوید.

محسن محمدی پناه؛ نماهنگ «باید برخاست»

«باید برخاست» از جمله نواهای حماسی مرتبط با جنگ تحمیلی رمضان است که در کنار چند اثر دیگر، به عنوان محوری‌ترین و تأثیرگذارترین ملودی‌های برخاسته از اجتماعات مردمی مورد توجه قرار گرفت.

سرود «باید برخاست» با نوای محسن محمدی‌پناه، شعر حجت‌الاسلام مروستی و تنظیم علی افسری، نخستین بار به عنوان سرود پایانی هیئت «انصارالولایت یزد» تولید شد و پس از مدتی در روزهای جنگ تحمیلی رمضان در اختیار مخاطبان قرار گرفت.

برای تماشای نماهنگ «باید برخاست» با صدای محسن محمدی پناه را اینجا را ببینید.

اما پس از انتشار این نماهنگ بود که مرکز موسیقی مأوا از تولید «موسیقی رسمی» قطعه «باید برخاست» هم زمان با آغاز مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد.

در متن منتشر شده از سوی مرکز موسیقی مأوا آمده است: هم‌زمان با آغاز حماسه‌ تاریخی بدرقه‌ یگانه‌ دوران، قطعه‌ باشکوه «باید برخاست» به عنوان موسیقی رسمی مراسم تشییع حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای منتشر شد و در اختیار امت سرافراز ایران و زائران کوی عشق قرار گرفت. این مرثیه‌ بی‌کلامِ فاخر که ملودی آن با الهام از نجوا و فریاد غیورانه‌ نوحه مشهور حاج محسن محمدی‌پناه بازآفرینی شده، ترجمانِ صوتیِ عزم راسخ و مشت‌های گره‌کرده‌ ملتی است که در مقتل امامِ خود، بار دیگر با آرمان‌های انقلاب تجدید عهد می‌کند. امروز روز زانو زدن نیست؛ صدای این قطعه، صدای برخاستن یک امت است.

احسان سعیدی تنظیم و میکس، رضا بشیر نوازنده عود، محمدرضا اعتقادی نوازنده فلوت، همایون همت آبادی نوازنده ویولن گروه اجرای این قطعه را تشکیل می دهند که به گفته دست اندرکاران مرکز موسیقی مأوا تنها قطعه رسمی بی کلام منتشر شده براساس نوحه «باید برخاست» عنوان شده است.

تک آهنگ بی کلام «باید برخاست» را اینجا بشنوید.

پرواز همای؛ نماهنگ «تفنگ پدری»

هم زمان با آئین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، نماهنگ «تفنگ پدری» با شعر و صدای پرواز همای منتشر و به رهبر انقلاب تقدیم شد.

«تفنگ پدری» محصول مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و در قالب مجموعه آلبوم موسیقی «بدرقه» منتشر شده است.

این آلبوم با اجرای هفت خواننده، به یاد و در پاسداشت رهبر شهید انقلاب تهیه و منتشر شده است.

نماهنگ «تفنگ پدری» با صدای پرواز همای را اینجا ببینید.

حامد زمانی؛ تک آهنگ های «وداع» و «باید برخاست»

تک آهنگ «وداع» با صدای حامد زمانی از خوانندگان موسیقی انقلاب نیز در قالب تازه ترین پروژه موسیقایی این هنرمند به مناسبت تشییع پیکر شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای طی روزهای گذشته پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ که بعد از اثر «باید برخاست» جزو تازه ترین پروژه های موسیقایی حامد زمانی در فصل جدید فعالیت هایش محسوب می شود، مرتضی حیدری آل کثیر شاعر و آهنگساز، پیمان معصوم زاده تهیه کننده و حامد زمانی به عنوان خواننده حضور دارند.

تک آهنگ «وداع» با صدای حامد زمانی را از اینجا بشنوید.

«باید برخاست» نیز عنوان یکی دیگر از آثار تولید شده حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ ایران است که در آستانه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

در این تک آهنگ که یکی از محصولات مرتبط با فصل جدید فعالیت های حامد زمانی محسوب می شود، صادق آتشی شاعر و آهنگساز، امیر جمالفرد تنظیم کننده و پیمان معصوم زاده به عنوان تهیه کننده حضور دارند.

تک آهنگ «باید برخاست» با صدای حامد زمانی را از اینجا بشنوید.

آوین (خواننده هوش مصنوعی)؛ نماهنگ «پدر امت»

«پدر امت» هم یکی از تازه ترین محصولات دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انجمن موسیقی ایران با تهیه کنندگی فاطمه آقایی به خوانندگی هوش مصنوعی به نام «آوین» بود که طی روزهای گذشته هم زمان با آغاز مراسم وداع رهبر شهید منتشر شد.

«آوین» نام مستعار یک خواننده با تکنولوژی هوش مصنوعی است که چندی پیش در جریان برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره موسیقی فجر توسط یک شرکت دانش بنیان ایرانی با اجرای زنده تعدادی از نوازندگان کشورمان رونمایی شد. این خواننده در قالب نرم افزاری به عنوان یک «آواتار (نماینده دیجیتالی یا شخصیت مجازی است که توسط الگوریتم های هوش مصنوعی ایجاد و کنترل می شود)» برای اولین بار است که در کشورمان تولید شده و طی این مسیر در قالب یک خواننده با موجودیت مجازی اقدام به اجرا می کند.

نماهنگ «پدرامت» با صدای آوین را اینجا ببینید.

محمدحسین پویانفر؛ نماهنگ «خداحافظ حضرت آقا»

«خداحافظ حضرت آقا» نیز عنوان یکی از نماهنگ های جدید مرکز هنری رسانه ای نهضت بود که همزمان با آئین تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب منتشر شد.

شاعر این اثر محمدصادق باقی‌زاده و خواننده آن نیز محمدحسین پویانفر است.

این نماهنگ محصول مرکزی هنری رسانه‌ای نهضت و مجری طرح آن مرکز رویداد رسانه جریان است.

نماهنگ «خداحافظ حضرت آقا» با صدای محمدحسین پویانفر را از اینجا ببینید.

صادق شیخ زاده؛ تک آهنگ «جانِ ایران»

همزمان با ایام تشییع پیکر رهبر شهید قطعه ارکسترال «جانِ ایران» با صدای صادق شیخ‌زاده و همراهی گروه کر سوره پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

این اثر با آهنگسازی احمد رمضی، تنظیم ارکسترال احمد جعفری و شعری از علیرضا قزوه تولید شده و با تمرکز بر فراق رهبر شهید، روایت خداحافظی یک امت با رهبر کشور دوست انقلاب است.

مراحل میکس و مستر این اثر توسط سید حسین موسوی انجام شده و صدابرداری آن را امید جلایی بر عهده داشته است.

به گفته دست‌اندرکاران این پروژه، «جانِ ایران» یکی از تازه‌ترین تولیدات مرکز موسیقی در ایام تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب بوده که با بهره‌گیری از ارکستراسیون و همراهی گروه کر، برای مخاطبان موسیقی منتشر شده است

تک آهنگ «جان ایران» با صدای صادق شیخ زاده را اینجا بشنوید.

ابوذر روحی؛ نماهنگ «خدانگهدار رهبر من»

نماهنگ «خدانگهدار رهبر من» هم یکی از آثار منتشر شده با محوریت تشییع رهبر شهید ملت ایران است که طی روزهای گذشته با صدای ابوذر روحی خواننده قطعه شناخته شده «سلام فرمانده» در دسترس سوگواران قرار داده شده است.

در این نماهنگ که توسط مرکز هنری رسانه ای نهضت تولید شده، مصطفی باغبانی به عنوان شاعر حضور دارد.

نماهنگ «خدانگهدار رهبر من» با صدای ابوذر روحی را از اینجا ببینید.

میلاد هارونی؛ نماهنگ «حماسه عشق»

میلاد هارونی از خوانندگان موسیقی پاپ که طی سال های اخیر آثار متعددی را در حوزه های ملی میهنی منتشر کرده به مناسبت فرا رسیدن ایام تشییع رهبر شهید نماهنگ «حماسه عشق» را با حمایت معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران پیش روی مخاطبان قرار داد.

در دل نوشته منتشرشده میلاد هارونی برای این نماهنگ آمده است: «روزی که روی آنتن زنده، با صدایی لرزان گفتم: «شما بالاخره به آرزوی همیشگی‌تون رسیدید، اما دل ما، تنگ می‌شود برای شما ...»

نماهنگ «حماسه عشق» با صدای میلاد هارونی را اینجا ببینید.

مهدی رسولی؛ نماهنگ «یالثارات الإمام»

نماهنگ «یالثارات الإمام» نیز هم‌زمان با برگزاری ایام تشییع رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) توسط مرکز هنری رسانه ای نهضت منتشر شد.

این نماهنگ در گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب با نوای حاج مهدی رسولی و شعری از محسن عربخالقی تولید و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

نماهنگ «یالثارات الإمام» با صدای مهدی رسولی را اینجا ببینید.

نماهنگ و تک آهنگ «دیدم که جانم می رود» نیز یکی دیگر از آثار منتشر شده با صدای مهدی رسولی توسط مرکز موسیقی مأوا است که با روایتی از وداع با رهبر شهید انقلاب منتشر شده است.

در این نماهنگ محمد رسولی شاعر و عرفان یامولایی تنظیم کننده بخشی از گروه تولید را تشکیل می دهند.

تک آهنگ «دیدم که جانم می رود» با صدای مهدی رسولی را از اینجا بشنوید.

«جان ایران»؛ نماهنگی با استفاده از هوش مصنوعی

«جان ایران» هم عنوان یکی از تازه ترین نماهنگ های منتشر شده توسط هوش مصنوعی است که در آستانه خاکسپاری رهبر شهید حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای منتشر شد.

نماهنگ «جان ایران» ویژه امام شهید خامنه‌ای با بهره‌گیری از تکنولوژی هوش مصنوعی و سروده ای از امید آقایی جلیانی با تدوین علیرضا مرادعلی بیگی و ناظر کیفی سیدمحسن مصطفوی زاده در روابط عمومی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تولید و منتشر شده است.

نماهنگ «جان ایران» را اینجا ببینید.

حسین طاهری؛ نماهنگ «خداحافظ»

حسین طاهری مداح جوان کشورمان که طی ماه های اخیر فعالیت مستمری در تولید آثار موسیقایی حماسی و انقلابی داشته با همکاری مرکز هنری رسانه ای نهضت نماهنگی به نام «خداحافظ» را منتشر کرد.

در این نماهنگ که با محتوای آقای شهید ملت ایران تولید شده حمید رمی به عنوان شاعر حضور دارد.

نماهنگ «خداحافظ» با صدای حسین طاهری را اینجا ببینید.

سیدرضا نریمانی؛ نماهنگ «خداحافظ»

نماهنگ «خداحافظ» با صدای سید رضا نریمانی عنوان یکی از تازه ترین محصولات موسیقایی و تصویری تولید شده مرکز هنری رسانه ای «نهضت» است که هم اکنون در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.

براساس برنامه ریزی های انجام گرفته این نماهنگ هم زمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب و مراسم بدرقه ایشان در کشور ایران و شهرهای نجف و کربلا در دسترس سوگواران رهبر شهید قرار گرفته است.

نماهنگ «خداحافظ» با صدای سیدرضا نریمانی را اینجا ببینید.

محمد اسداللهی؛ نماهنگ «عزیز ایران»

از دیگر آثار منتشر شده در ایام منتهی به تشییع پیکر رهبر شهید آیت الله سیدعلی خامنه ای نماهنگی به نام «عزیز ایران» با نوای محمد اسدالهی بود.

در این نماهنگ که از سوی مجموعه «حریم مدیا» تولید شده محمد اسدالهی به عنوان شاعر و خواننده و محمد مصباح به عنوان تهیه کننده حضور دارند.

نماهنگ «عزیز ایران» با صدای محمد اسداللهی را از اینجا ببینید.

مجتبی رمضانی؛ نماهنگ «راحت بخواب»

یکی دیگر از آثار مرتبط با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، نماهنگ حماسی و عاطفی «راحت بخواب» با نوای مجتبی رمضانی است که به گفته سازندگان پروژه با حال‌وهوای حماسی و عاطفی تولید شده و تصویری از پیوند عمیق و تاریخی مردم با ولایت را در شرایط کنونی به نمایش می‌گذارد.

در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است: نماهنگ «راحت بخواب» با بهره‌گیری از تصاویر آرشیوی از حضور پرشور مردم در صحنه‌های مختلف و لحظات دلتنگی اقشار گوناگون جامعه، به بازخوانیِ تعهدِ نسل‌های مختلف به مسیر ترسیم‌شده توسط رهبر شهید می‌پردازد. این اثر با تأکید بر محورهای «استقامت»، «وفاداری» و «عدم سازش با دشمن»، پاسخی به فضای غبارآلودِ تهدیدات بیگانگان است.

نماهنگ «راحت بخواب» با صدای مجتبی رمضانی را اینجا ببینید.