وداعی که روی صحنه نرفت اما در دل مردم ماند؛ آرزوی اجرای «رفیق» در مصلا

به گزارش خبرنگار مهر، قطعه «رفیق» یکی از آثار آلبوم موسیقایی «بدرقه» است؛ آلبومی که با اجرای هفت خواننده و با محوریت وداع با رهبر شهید انقلاب تولید و منتشر شد. این قطعه با صدای حسین حقیقی، همزمان با آئین تشییع و وداع در مصلای امام خمینی (ره)، توسط مرکز هنری رسانهای نهضت و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران منتشر شد.
حسین حقیقی درباره شکلگیری این اثر گفت: قطعه رفیق حدود ۱۰ روز پیش از مراسم وداع ساخته شد، اما ایده و حس آن از همان روزهای نخست پس از شهادت در ذهنم شکل گرفته بود. با این حال، به دلیل شرایط جنگی کشور و احساس مسئولیتی که برای تولید آثار حماسی وجود داشت، ساخت این اثر را به زمان مناسبتری موکول کردم. تلاش ما این بود که اثری عاشقانه، بیتکلف و کاملاً صمیمی برای آقای شهید خلق کنیم.
وی درباره انتخاب نام این قطعه نیز توضیح داد: همانطور که از نام اثر پیداست، «رفیق» روایت وداع با یک رفیق است. درست است که آقای شهید رهبر این مردم بودند، اما برای همه ما رفیقی بیدریغ نیز محسوب میشدند. هیچگاه فراموش نمیکنیم که پس از هر سختی، حضورشان چگونه امید را در دل مردم زنده میکرد.
این خواننده درباره اجرای «رفیق» در جریان مراسم وداع در مصلای امام خمینی (ره) گفت: دوست داشتم این قطعه را روی صحنه مراسم اجرا کنم، اما برنامه آن روز به حضور مداحان و قاریان اختصاص داشت و طبیعتاً امکان اجرای رسمی برای من فراهم نشد. به همین دلیل ترجیح دادم در میان مردم بایستم و رفیق را برای رفیق سفرکردهمان بخوانم. احساس کردم جای واقعی این اثر، در کنار همان مردمی است که با عشق برای وداع آمده بودند.
حقیقی در پاسخ به این پرسش که آیا تجربه حضور در دیدارهای رهبر انقلاب را داشته است، اظهار کرد: چند بار توفیق حضور در این دیدارها را داشتهام. لحظه ورود آقا به جلسه، برخاستن ناخودآگاه حاضران، ایستادن روی پنجه پا برای دیدن ایشان و شعارهای پرشور مردم برای ابراز محبت، از نابترین و ماندگارترین تجربههای زندگی من بوده است.
وی همچنین درباره بازخورد رهبر انقلاب نسبت به نماهنگ «ایستادهایم ۲» که چند سال پیش منتشر شد، گفت: به یاد دارم پس از انتشار این نماهنگ شنیدم که ایشان نسبت به آن نظر لطفی داشتهاند، هرچند هیچگاه جزئیات آن نظر به دست ما نرسید. همان خبر برای من انگیزهای مضاعف بود تا با جدیت بیشتری در این مسیر فعالیت کنم.
این خواننده در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم بهزودی به جای خواندن قطعهای برای وداع با یک رفیق، اثری درباره پیروزی نهایی بر ظلم بخوانم و این بار به جای بدرقه، به استقبال ظهور حضرت دوست برویم.
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