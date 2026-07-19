به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح یک‌شنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، از تداوم همکاری‌های همه‌جانبه آموزش و پرورش با این دانشگاه خبر داد و اعلام کرد: در راستای تقویت نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیان استان، نیروی اداری متناسب با نیازهای این دانشگاه در سال تحصیلی جدید از جانب آموزش و پرورش استان با توجه به رسته و رشته تحصیلی تامین خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تأکید بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان به عنوان اصلی‌ترین نهاد تربیت معلم، نقش بی‌بدیلی در پرورش معلمان در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد و هر میزان که این دانشگاه از نظر علمی، آموزشی و زیرساختی تقویت شود، آثار آن در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کشور نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان همواره دو نهاد همراه، هم‌افزا و دارای اهداف مشترک بوده‌اند، افزود: رسالت مشترک این دو مجموعه، تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند برای نظام تعلیم و تربیت است؛ معلمانی که با دانش، مهارت، تعهد و روحیه انقلابی، آینده‌سازان ایران اسلامی را تربیت می‌کنند و زمینه‌ساز پیشرفت و تعالی کشور خواهند بود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های متقابل میان آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: تعامل نزدیک این دو نهاد، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فرآیند تربیت معلم و پاسخگویی بهتر به نیازهای نظام آموزشی کشور خواهد بود و آموزش و پرورش استان آمادگی دارد در تمامی حوزه‌های مرتبط، همکاری لازم را با دانشگاه فرهنگیان داشته باشد.

خدادادی همچنین با اشاره به نیاز دانشگاه فرهنگیان به تقویت منابع انسانی اداری گفت: آموزش و پرورش استان در راستای حمایت از دانشگاه فرهنگیان و تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه، نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد و برای سال تحصیلی پیش‌رو نیز نیروهای اداری متناسب با رسته‌های شغلی تحصیلی مورد نیاز، به دانشگاه فرهنگیان استان مأمور خواهند شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار تعامل، هم‌افزایی و همکاری میان آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و سایر دستگاه‌های اجرایی استان، بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت تربیت معلم، توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان و تحقق اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد.