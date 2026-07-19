  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶

دانشگاه فرهنگیان نقش بی‌بدیلی در تربیت معلمان دارد

دانشگاه فرهنگیان نقش بی‌بدیلی در تربیت معلمان دارد

شهرکرد-مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: دانشگاه فرهنگیان به عنوان اصلی‌ترین نهاد تربیت معلم، نقش بی‌بدیلی در پرورش معلمان در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح یک‌شنبه در نشست هیئت امنای دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری با تأکید بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در تربیت معلمان تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی، از تداوم همکاری‌های همه‌جانبه آموزش و پرورش با این دانشگاه خبر داد و اعلام کرد: در راستای تقویت نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیان استان، نیروی اداری متناسب با نیازهای این دانشگاه در سال تحصیلی جدید از جانب آموزش و پرورش استان با توجه به رسته و رشته تحصیلی تامین خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تأکید بر جایگاه راهبردی دانشگاه فرهنگیان در نظام تعلیم و تربیت، اظهار کرد: دانشگاه فرهنگیان به عنوان اصلی‌ترین نهاد تربیت معلم، نقش بی‌بدیلی در پرورش معلمان در تراز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد و هر میزان که این دانشگاه از نظر علمی، آموزشی و زیرساختی تقویت شود، آثار آن در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش کشور نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان همواره دو نهاد همراه، هم‌افزا و دارای اهداف مشترک بوده‌اند، افزود: رسالت مشترک این دو مجموعه، تربیت نیروی انسانی متخصص، متعهد و توانمند برای نظام تعلیم و تربیت است؛ معلمانی که با دانش، مهارت، تعهد و روحیه انقلابی، آینده‌سازان ایران اسلامی را تربیت می‌کنند و زمینه‌ساز پیشرفت و تعالی کشور خواهند بود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ضرورت تقویت همکاری‌های متقابل میان آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد: تعامل نزدیک این دو نهاد، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت فرآیند تربیت معلم و پاسخگویی بهتر به نیازهای نظام آموزشی کشور خواهد بود و آموزش و پرورش استان آمادگی دارد در تمامی حوزه‌های مرتبط، همکاری لازم را با دانشگاه فرهنگیان داشته باشد.

خدادادی همچنین با اشاره به نیاز دانشگاه فرهنگیان به تقویت منابع انسانی اداری گفت: آموزش و پرورش استان در راستای حمایت از دانشگاه فرهنگیان و تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز این مجموعه، نهایت همکاری را به عمل خواهد آورد و برای سال تحصیلی پیش‌رو نیز نیروهای اداری متناسب با رسته‌های شغلی تحصیلی مورد نیاز، به دانشگاه فرهنگیان استان مأمور خواهند شد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با استمرار تعامل، هم‌افزایی و همکاری میان آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و سایر دستگاه‌های اجرایی استان، بستر مناسبی برای ارتقای کیفیت تربیت معلم، توسعه زیرساخت‌های دانشگاه فرهنگیان و تحقق اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی فراهم خواهد شد.

کد مطلب 6892402

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۸
      0 0
      پاسخ
      ما با وجود معلمان دانشگاه فرهنگیان بازهم کمبود معلم داریم یه فکر به این حال بکنید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها