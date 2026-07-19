سید شجاع زیلابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت قاچاق کالا در چهارمحال و بختیاری اظهار کرد: هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا شود، قاچاق محسوب می‌گردد و در این استان بر اساس شناسه کالا و رصد دقیق، با قاچاق برخورد جدی داریم.

وی با بیان اینکه برای نظارت و مبارزه با قاچاق، سامانه‌های متعددی راه‌اندازی شده است تصریح کرد: سامانه جامع تجارت که تولید و مصرف کالا را از مبدأ تا مقصد رصد می‌کند، سامانه جامع انبارها که ورود و خروج کالاها را به‌صورت لحظه‌ای ثبت می‌کند، سامانه بازارگاه جهاد کشاورزی برای توزیع نهاده‌ها و کالاهای اساسی دامداران و سامانه‌های نظارتی دیگر مانند سامانه سیما از جمله این سامانه‌ها هستند.

مسئول هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز چهارمحال و بختیاری هدف اصلی از نظارت را حمایت از تولید داخلی، حفظ اشتغال کارخانجات و کارگران استان دانست و بیان داشت: قاچاق کالا نه‌تنها جرم است، بلکه مستقیماً تولید و اشتغال را هدف قرار می‌دهد.

زیلابی ادامه داد: نظارت بر مبادی ورودی استان به‌ویژه مسیرهای هم‌مرز با خوزستان، بوشهر و ورودی لردگان از سمت یاسوج انجام می‌شود.

وی با اشاره به همکاری با پلیس اقتصادی و نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه، بازرسان جهاد کشاورزی، بانک‌ها (برای بازگشت ارز صادراتی) و اتاق بازرگانی یادآور شد: در بحث ارز، تولیدکنندگان صادراتی موظف به بازگشت حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات هستند و در صورت عدم بازگشت، پرونده تشکیل و برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

مسئول هماهنگی، برنامه‌ریزی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: هرچند ایست و بازرسی‌ها محدود است، اما با تمرکز بر اطلاعات و گشت‌های هدفمند، با پدیده شوتی‌ها و ترددهای غیرمجاز در ساعات مختلف روز و شب برخورد می‌کنیم.

زیلابی تاکید کرد: متأسفانه برخی تصور می‌کنند کالای قاچاق «اصل» است، در حالی که این تصور اشتباه بوده و بیشترین آسیب را به تولید داخل و جوانان استان وارد می‌کند و از مردم استان تقاضا دارم با خرید کالای ایرانی، از تولیدات داخلی حمایت کنند تا اشتغال پایدار بماند.

وی اضافه کرد: مردم اگر موردی از قاچاق مشاهده کردند می‌توانند به ۱۱۰ (نیروی انتظامی)، ۱۲۴ (امور مبارزه با قاچاق) و ۱۳۵ (اطلاعات) گزارش دهند تا اقدامات لازم جهت برخورد صورت گیرد.