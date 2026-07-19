وزیر نیرو: آمریکا ۴ خط انتقال ۴۰۰ ‌کیلوولت برق را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علی‌آبادی، با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی تأمین برق مناطق آسیب‌دیده در اولویت وزارت نیرو قرار دارد، اظهار داشت: امروز در «قرار همدلی» همه دستگاه‌ها و مردم باید در کنار یکدیگر باشند و هر آنچه در اختیار داریم، برای خدمت‌رسانی به استان‌های نیازمند به کار گرفته شود.

وی افزود: اولویت تأمین برق با استان‌هایی است که در اثر حملات دشمن دچار آسیب شده‌اند؛ فرقی نمی‌کند این استان‌ها در شمال یا جنوب کشور باشند، هر منطقه‌ای که مورد تهاجم قرار گیرد، در اولویت خدمات‌رسانی وزارت نیرو خواهد بود.

وزیر نیرو با قدردانی از همراهی مردم، از آن‌ها خواست در مدیریت مصرف برق همکاری بیشتری داشته باشند و گفت: از مردم درخواست می‌کنم همان‌گونه که در روزهای گذشته نیز تأکید کردم، با صرفه‌جویی در مصرف برق به ما کمک کنند. خاموش کردن هر چراغ اضافی یا هر کولر، حتی برای چند دقیقه، می‌تواند در تأمین برق مناطق آسیب‌دیده و تسریع خدمات‌رسانی به هم‌وطنان مؤثر باشد.

علی‌آبادی با بیان اینکه ملت ایران در روزهای سخت همواره کنار یکدیگر بوده‌اند، تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون نیز این همدلی را شاهد بوده‌ایم و امیدواریم هیچ استانی هدف تجاوز دشمن قرار نگیرد. جمهوری اسلامی ایران آغازگر جنگ نیست، اما در برابر هرگونه تجاوز با اقتدار خواهد ایستاد و از حقوق ملت ایران دفاع خواهد کرد.

وی با اشاره به خسارات واردشده به شبکه برق کشور در جریان حملات اخیر، اظهار کرد: دشمن چهار خط انتقال ۴۰۰ کیلوولت را هدف قرار داده است، اما نیروهای صنعت برق با تمام توان در حال بازسازی و تعمیر خطوط انتقال، پست‌های برق و نیروگاه‌های آسیب‌دیده هستند تا پایداری شبکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شود.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: هر استانی که در اثر حملات دشمن با مشکل در تأمین برق مواجه شود، در اولویت خدمات‌رسانی قرار خواهد گرفت و سایر استان‌ها نیز با مدیریت مصرف، به تأمین برق این مناطق کمک خواهند کرد.

علی‌آبادی در پایان تأکید کرد: وزارت نیرو با تمام ظرفیت در میدان حضور دارد و اولویت اصلی ما حفظ پایداری شبکه برق و تأمین برق مناطق آسیب‌دیده است و این مسیر با همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق ادامه خواهد یافت.