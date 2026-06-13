وزیر نیرو: آزمایش کیفیت آب شرب منازل رایگان است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو، امروز شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ پس از آیین رونمایی از خودروهای آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به پرسشی درباره آسیب‌دیدگی مخزن آب سیریک در جریان حملات اخیر و میزان رعایت اصول پدافند غیرعامل در زیرساخت‌های آبی کشور اظهار کرد: موضوع پدافند غیرعامل از گذشته‌های دور در وزارت نیرو مورد توجه بوده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با حساسیت بیشتری دنبال شده است.

وی افزود: کشور همواره در معرض تهدیدات مختلف قرار داشته و به همین دلیل تلاش شده زیرساخت‌های حیاتی به گونه‌ای طراحی شوند که آسیب‌پذیری آنها به حداقل برسد. در بخش برق امروز تولید در بیش از هزار نقطه کشور انجام می‌شود و در حوزه آب نیز تا حد امکان الگوهای پدافند غیرعامل در طراحی و بهره‌برداری تأسیسات رعایت شده است.

وزیر نیرو با اشاره به اهمیت راهبردی آب و برق تصریح کرد: حمله به زیرساخت‌های آب و برق مصداق جنایت جنگی است، زیرا این خدمات مستقیماً با زندگی و سلامت مردم ارتباط دارد. با این حال وزارت نیرو خود را برای بدترین شرایط نیز آماده کرده و برنامه‌های متعددی برای افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها در دستور کار دارد.

دلیل رونمایی از آزمایشگاه‌های سیار چه بود؟

علی‌آبادی با اشاره به رونمایی از ۴۱ خودروی آزمایشگاه سیار آب و فاضلاب گفت: یکی از نگرانی‌های ما این بود که دشمن ممکن است زیرساخت‌های آبی یا مخازن ذخیره آب را هدف قرار دهد. به همین دلیل توسعه تجهیزات پایش سیار کیفیت آب در دستور کار قرار گرفت تا در صورت بروز هرگونه حادثه، امکان ارزیابی سریع وضعیت منابع آب فراهم باشد.

وی افزود: وزارت نیرو همچنین در حال مطالعه و طراحی تجهیزاتی است که شهروندان بتوانند در شرایط اضطراری کیفیت آب را ارزیابی کرده و در صورت نیاز نسبت به پالایش و استفاده از آن اقدام کنند. این پروژه به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شده و از تمامی فعالان این حوزه برای همکاری دعوت می‌کنیم.

وزیر نیرو ادامه داد: شهروندانی که نسبت به کیفیت آب شرب محل سکونت خود تردید داشته باشند، می‌توانند موضوع را اعلام کنند تا اکیپ‌های تخصصی در محل حاضر شده و نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم را انجام دهند. این خدمات به صورت رایگان ارائه می‌شود و هزینه‌ای برای مشترکان ندارد.

حقابه محیط زیست اولویت دولت است

علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت قنوات و جبران خسارت‌های واردشده به منابع طبیعی و محیط زیست گفت: دولت، وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی در تلاش هستند بدهی تاریخی به محیط زیست را جبران کنند.

وی با اشاره به برداشت‌های گسترده از منابع زیرزمینی طی دهه‌های گذشته اظهار کرد: امروز با بدهی بزرگی به محیط زیست مواجه هستیم که برآوردها آن را حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب نشان می‌دهد و جبران آن نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت است.

وزیر نیرو تأکید کرد: سیاست دولت این است که هر میزان صرفه‌جویی در مصرف آب حاصل شود، الزاماً به افزایش مصرف اختصاص نیابد. به مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نیز ابلاغ شده که حقابه طبیعت باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود: حتی اگر با افزایش بارندگی‌ها و بهبود شرایط منابع آبی مواجه شویم، نخست باید سهم محیط زیست پرداخت شود و پس از آن درباره مصارف دیگر تصمیم‌گیری شود.

مصرف آب در برخی مناطق کشور غیرمنطقی است

علی‌آبادی با اشاره به الگوی مصرف آب در کشور گفت: در برخی مناطق، سرانه مصرف آب همچنان بالاتر از استانداردهای متعارف است. در شرایطی که متوسط مصرف در برخی شهرها کمتر از ۱۰۰ لیتر در شبانه‌روز است، مواردی وجود دارد که مصرف برخی مشترکان به بیش از ۲۵۰ لیتر می‌رسد.

وی افزود: اصلاح الگوی مصرف و کاهش برداشت از منابع آبی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت نیرو برای کاهش فشار بر منابع آب و جبران بخشی از بدهی محیط زیستی کشور است.

شیرین‌سازی آب دریا و بازچرخانی آب در دست مطالعه است

وزیر نیرو در ادامه از بررسی سناریوهای مختلف برای تأمین پایدار آب خبر داد و گفت: مطالعات گسترده‌ای درباره استفاده از آب دریا، توسعه شیرین‌سازی، بازچرخانی پساب و انتقال آب به برخی مناطق کشور در حال انجام است.

وی افزود: هدف این مطالعات، دستیابی به راهکارهایی است که از نظر اقتصادی، زیست‌محیطی و فنی قابلیت اجرا داشته باشند و بتوانند به تأمین پایدار آب شرب، استقرار جمعیت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی کمک کنند.

علی‌آبادی همچنین به ظرفیت توسعه گیاهان شورزی و استفاده از آب‌های شور در برخی بخش‌ها اشاره کرد و گفت: تمامی این موارد در قالب مطالعات تخصصی در حال بررسی است.

فعلاً برنامه‌ای برای جیره‌بندی آب نداریم

وزیر نیرو درباره احتمال اعمال جیره‌بندی آب در ماه‌های آینده نیز گفت: در حال حاضر چنین برنامه‌ای در دستور کار نیست، مشروط بر اینکه مصرف آب در سطح قابل قبول مدیریت شود.

وی با اشاره به شرایط خاص تابستان امسال افزود: دو ماه پیش‌رو از سخت‌ترین ماه‌های سال در حوزه آب و برق خواهد بود و عبور موفق از این دوره نیازمند همراهی مردم در مدیریت مصرف است.

۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق آسیب دید

علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت ناترازی برق و تأمین برق صنایع اظهار کرد: برخی صنایع براساس قوانین موظف به احداث نیروگاه بوده‌اند و آن دسته از واحدهایی که به تعهدات خود عمل کرده‌اند، در اولویت تأمین برق قرار دارند.

وی افزود: برخی پتروشیمی‌ها و صنایع بزرگ که در توسعه ظرفیت نیروگاهی مشارکت داشته‌اند، حتی تا ۹ برابر بیش از گذشته برق دریافت کرده‌اند. در مقابل، صنایعی که در این زمینه اقدامی نکرده یا بدهی‌هایی به صنعت آب و برق دارند، در اولویت پایین‌تری قرار خواهند گرفت.

وزیر نیرو با اشاره به خسارات وارده به صنعت برق در جریان حوادث اخیر گفت: بخشی از پست‌ها، خطوط انتقال و نیروگاه‌های کشور آسیب دیده‌اند و در مجموع حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق از مدار خارج شده است.

وی ادامه داد: عملیات بازسازی با سرعت در حال انجام است و تنها امروز یک واحد نیروگاهی وارد مدار شد. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان هفته آینده حدود هزار مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود.

علی‌آبادی با اشاره به تأثیر افزایش دما بر مصرف برق گفت: افزایش دو درجه‌ای دما معادل نیاز به حدود ۲ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی است و به همین دلیل مدیریت مصرف همچنان اهمیت بالایی دارد.

اولویت خاموشی با دستگاه‌های دولتی است

وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره مصرف بالای انرژی در برخی دستگاه‌های اجرایی و اماکن عمومی گفت: دولت به صراحت اعلام کرده که در صورت نیاز به اعمال محدودیت، اولویت نخست با دستگاه‌های دولتی خواهد بود.

وی افزود: هیچ‌گونه اغماضی در این زمینه وجود نخواهد داشت و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به رعایت الگوهای مدیریت مصرف هستند.

علی‌آبادی تصریح کرد: وزارت نیرو نیز این سیاست را از مجموعه خود آغاز کرده و کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌های اداری در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر نیرو در پایان با قدردانی از همراهی مردم گفت: روند مصرف آب و برق طی هفته‌های اخیر بهبود یافته و بخشی از ناترازی‌های گذشته کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به افزایش دما همچنان نیازمند همکاری بیشتر مردم هستیم تا بتوانیم تابستان را بدون مشکل پشت سر بگذاریم.