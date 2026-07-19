به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباس علیآبادی وزیر نیرو در پیامی با اشاره به اینکه دشمن جنایتکار آمریکایی - صهیونیستی در جریان جنگ ۴۰ روزه با حمله به تأسیسات صنعت برق، بیش از ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور را از مدار خارج کرد و در جریان حملات اخیر نیز زیر ساختهای صنعت برق جنوب کشور را هدف گرفته است، از مردم خواست با پیوستن به پویش «یک ساعت خاموشی» و کاهش مصرف برق، به تأمین بر پایدار مناطق جنوبی کشور که در پی حملات اخیر با چالشهای جدی روبهرو شدهاند، کمک کنند.
بر اساس این گزارش متن پیام وزیر نیرو در خصوص لزوم مشارکت مشترکان صنعت برق در تأمین برق پایدار جنوب کشور به شرح زیر است.
بسمالله الرحمن الرحیم
مردم شریف و نجیب ایران،
در روزهایی که دشمن جنایتکار با حملات وحشیانه خود، زیرساختهای حیاتی کشور را هدف قرار داده است، بار دیگر همبستگی و مسئولیتپذیری ملی، بزرگترین سرمایه ما برای عبور از شرایط دشوار به شمار میرود.
در جریان جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، دشمن با حمله به تأسیسات صنعت برق، بیش از ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت تولید برق کشور را از مدار خارج کرد. امروز نیز همزمان با افزایش بی سابقه دمای هوا و رشد چشمگیر مصرف برق ناشی از ورود گسترده سامانههای سرمایشی به مدار، صنعت برق کشور با فشار مضاعفی برای پاسخگویی به تقاضای روزافزون برق مواجه است.
از سوی دیگر، حملات اخیر ارتش تروریستی آمریکا به زیرساختهای مناطق جنوبی کشور، از جمله تأسیسات آب و برق، چالشهایی جدی در تأمین پایدار خدمات زیربنایی برای هموطنان عزیزمان ایجاد کرده است. درحالیکه همکاران پرتلاش صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی در حال ترمیم آسیبها و بازگرداندن شرایط به وضعیت پایدار هستند، استمرار خدمت رسانی در این شرایط، بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی و مشارکت مردم است.
ویژگی شبکه سراسری برق کشور بهگونهای است که صرفهجویی در هر نقطه از ایران، میتواند به تأمین برق پایدار در مناطق آسیبدیده جنوب کشور کمک کند. ازاینرو از همه مشترکان بخش خانگی، تجاری، اداری و عمومی صمیمانه درخواست میکنم با پیوستن به پویش «یک ساعت خاموشی» و همچنین کاهش مصرف برق بهویژه در ساعات اوج بار، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای استانهای جنوبی یاری کنند.
امروز خاموشکردن یک وسیله برقی غیرضروری، تنها یک اقدام اقتصادی یا زیستمحیطی نیست؛ بلکه نشانهای از همدلی، مسئولیتپذیری و مشارکت در پاسداری از آرامش و امنیت هموطنانی است که در سختترین شرایط، چشمانتظار حمایت همه ما هستند. هر کیلوواتساعت صرفهجویی میتواند به روشن ماندن خانهای، بیمارستانی، مرکز امدادی یا تأسیسات حیاتی در جنوب کشور کمک کند.
اطمینان دارم ملت بزرگ ایران، همان گونه که در همه آزمونهای تاریخی با وحدت و همبستگی از دشواریها عبور کرده است، این بار نیز با مشارکت آگاهانه در مدیریت مصرف برق، برگ زرین دیگری از همدلی و مسئولیت اجتماعی را رقم خواهد زد.
از همه همکاران پرتلاش صنعت آب و برق که با ایثار، تخصص و حضور میدانی درحالخدمت رسانی به مردم هستند نیز صمیمانه قدردانی میکنم و اطمینان میدهم وزارت نیرو با تمام ظرفیت، برای حفظ پایداری شبکه و تأمین آب و برق موردنیاز مردم از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. امروز، هر خانه میتواند سنگری برای پایداری شبکه برق کشور باشد و هر خانواده، با اندکی صرفهجویی، سهمی ارزشمند در حمایت از هموطنان عزیزمان در جنوب ایران ایفا کند
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