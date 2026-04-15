وزیر راه و شهرسازی: کارکنان صنعت آب و برق در جنگ رمضان رشادت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، امروز چهارشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۵ ضمن بازدید از وزارت نیرو، در حضور مقامات ارشد این وزارتخانه، ضمن تجلیل از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان و مهندسان این حوزه در تأمین پایدار خدمات آب و برق از عملکرد بی‌نظیر مهندسان و کارکنان این وزارتخانه در مدیریت بحران‌های اخیر قدردانی کرد و تأکید کرد که تخصص و غیرت نیروهای وزارت نیرو، نشان‌دهنده سطح بالای تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور در برابر حملات دشمن است.

وزیر راه و شهرسازی در سخنان خود با اشاره به شرایط دشوار و بحرانی که در جریان رویدادهای جنگ رمضان و حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی رخ داد، اظهار داشت: به این وزارتخانه آمدم تا از اقدامات همکاران در شرایط حساس جنگی قدردانی کنم. چراکه اتفاقاتی که در جریان جنگ رمضان رخ داد، تمام ملت ایران هم شاهد درخشش عزیزان ما در وزارت نیرو بودند، بسیار حائز اهمیت است. در تمام آن مدت، هیچ‌گونه قطعی گسترده آب و برقی مشاهده نشد و حتی در صورت وقوع قطعی به دلیل حملات دشمن، این امر در کمترین زمان ممکن مرتفع شد که این خود نشان از رشادت و غیرت بی‌مثال همکاران وزارت نیرو دارد.

وی با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های کشور افزود: همدلی موجود و برنامه‌ریزی‌های مستمری که در این حوزه صورت گرفته، نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های مربوط به زیرساخت‌های آب و برق کشور در مسیر درستی قرار دارد. من به عنوان یک شهروند، در کنار تمام عزیزانی که این رشادت‌ها را به نمایش گذاشتند، به ایرانی بودن خود می‌بالم و از تمام زحمات آن‌ها صمیمانه سپاسگزارم.

صادق در ادامه با اشاره به نقش دولت در مدیریت بحران‌ها تصریح کرد: همه ما در دولت، ماموریت اصلی خود یعنی خدمات‌رسانی را به خوبی انجام می‌دهیم، اما در زمان بحران و در بزنگاه‌ها، خدمت‌رسانی محوریت اصلی و اولویت نخست ماموریت ما خواهد بود. هر آنچه در این دوران گذشت، مدیون انرژی مضاعف، غیرت و رشادت مهندسان، کارکنان و حتی همراهی مردم بود. تخصص و ایستادگی عزیزان، نشان‌دهنده تاب‌آوری بالای ایران و ملت ایران است.

در جریان این بازدید، عباس علی آبادی، وزیر نیرو نیز با اشاره به چالش‌های موجود، بر ضرورت مدیریت مصرف آب و برق تأکید کرد و اظهار داشت: در ایام جنگ ۴۰ روزه همکاران ما در صنعت آب و برق به صورت شبانه روزی پای کار ایران بودند و هر کجا حادثه ای رخ داد در کوتاه ترین زمان ممکن آن را بر طرف کردند.

وزیر نیرو اضافه کرد:‌ در کنار این موضوع همراهی مردم نیز نقش موثری در حفظ پایداری شبکه آب و برق داشت و امیدواریم این همراهی در ایام اوج بار مصرف نیز در در حفظ پایداری شبکه به ما کمک کند.