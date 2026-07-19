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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۲

مرادی: «یک ساعت همراهی ملی» مرهمی بر گرمای جنوب و پاسخی به دشمن است

مرادی: «یک ساعت همراهی ملی» مرهمی بر گرمای جنوب و پاسخی به دشمن است

بندرعباس - نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر هر خانواده در ساعات اوج مصرف تنها یک ساعت کولر خود را خاموش کند، امکان تأمین برق پایدار برای استان‌های آسیب‌دیده فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی، اظهار کرد: حملات اخیر دشمن آمریکایی_صهیونی به خاک میهن و آسیب رساندن به زیرساخت‌های حیاتی و شبکه برق در استان‌های جنوبی، نشانه استیصال و کینه دشمن نسبت به پیشرفت و رفاه مردم ایران است.

وی افزود: حمله دشمن به کارخانه آب معدنی در دهلران، کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم، انبار گندم در خوزستان، پل‌ها و راه‌های ارتباطی هرمزگان، ریل‌ها و حتی لنج‌ها و قایق‌های صیادی جنوب نشان می‌دهد معیشت و زندگی مردم نیز در تیررس این حملات قرار گرفته است.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی‌آباد، بندرخمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: عملیات امداد و بازسازی زیرساخت‌ها توسط گروه‌های تخصصی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، پلیس راه استان، شرکت برق و نیروهای اورژانس به صورت سازمان یافته در حال انجام است.

مرادی، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها و رایزنی‌های صورت‌گرفته با وزارت نیرو سیاست قطعی این است که استان‌های جنوبی و گرمسیر کشور در اولویت تخصیص انرژی قرار گیرند و با اعمال مدیریت بار فشار کمتری نسبت به سایر نقاط کشور متحمل شوند.

وی با اشاره به شرایط استان‌های جنوبی، گفت: امروز شرایط در استان‌های جنوبی با گرمای طاقت‌فرسا و آسیب‌دیدگی زیرساخت‌ها گره خورده است. از مردم غیور و صبور سراسر کشور درخواست داریم تا با مدیریت مصرف به یاری مردم شهرهای آسیب دیده به ویژه استان‌های جنوبی بیایند.

مرادی، خاطرنشان کرد: این یک همراهی ملی است اگر هر خانواده در ساعات اوج مصرف تنها یک ساعت کولر خود را خاموش کند، فشار از روی شبکه سراسری برداشته شده و امکان تأمین برق پایدار برای استان‌های آسیب دیده فراهم می‌شود.

کد مطلب 6892730

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