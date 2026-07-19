مرادی: «یک ساعت همراهی ملی» مرهمی بر گرمای جنوب و پاسخی به دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی، اظهار کرد: حملات اخیر دشمن آمریکایی_صهیونی به خاک میهن و آسیب رساندن به زیرساختهای حیاتی و شبکه برق در استانهای جنوبی، نشانه استیصال و کینه دشمن نسبت به پیشرفت و رفاه مردم ایران است.
وی افزود: حمله دشمن به کارخانه آب معدنی در دهلران، کارخانه پودر ماهی سوزا در قشم، انبار گندم در خوزستان، پلها و راههای ارتباطی هرمزگان، ریلها و حتی لنجها و قایقهای صیادی جنوب نشان میدهد معیشت و زندگی مردم نیز در تیررس این حملات قرار گرفته است.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد، بندرخمیر و بوموسی در مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: عملیات امداد و بازسازی زیرساختها توسط گروههای تخصصی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، پلیس راه استان، شرکت برق و نیروهای اورژانس به صورت سازمان یافته در حال انجام است.
مرادی، تصریح کرد: طبق برنامهریزیها و رایزنیهای صورتگرفته با وزارت نیرو سیاست قطعی این است که استانهای جنوبی و گرمسیر کشور در اولویت تخصیص انرژی قرار گیرند و با اعمال مدیریت بار فشار کمتری نسبت به سایر نقاط کشور متحمل شوند.
وی با اشاره به شرایط استانهای جنوبی، گفت: امروز شرایط در استانهای جنوبی با گرمای طاقتفرسا و آسیبدیدگی زیرساختها گره خورده است. از مردم غیور و صبور سراسر کشور درخواست داریم تا با مدیریت مصرف به یاری مردم شهرهای آسیب دیده به ویژه استانهای جنوبی بیایند.
مرادی، خاطرنشان کرد: این یک همراهی ملی است اگر هر خانواده در ساعات اوج مصرف تنها یک ساعت کولر خود را خاموش کند، فشار از روی شبکه سراسری برداشته شده و امکان تأمین برق پایدار برای استانهای آسیب دیده فراهم میشود.
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