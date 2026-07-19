آیت الله فلاحتی: کار فرهنگی رسالتی پیامبر گونه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار صمیمانه با جمعی از فعالان فرهنگی شهرستان املش، ضمن قدردانی از مجاهدت های خاموش این عزیزان، کار فرهنگی را فعالیتی پیامبرگونه دانست که باید در لایه های عمیق جامعه جاری شود اظهار کرد: بنده دست یکایک شما خواهران و برادران دغدغه مند را به گرمی می فشارم. شما افسران خط مقدم جبهه نرم هستید. آنچه جامعه را زنده نگه میدارد، همین حضور شما در میدان است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با تأکید بر لزوم خودجوش بودن فعالیت های فرهنگی، بیان کرد: کار فرهنگی، کار بخشنامه ای و اداری نیست؛ این کار با روح مردم سروکار دارد. عزیزان من، منتظر مسئولان نمانید. نگذارید بروکراسی های اداری، مانع خلاقیت و سرعت عمل شما شود. از دل محلات، مساجد و خانواده ها، جریان سازی کنید. هر کجا که هستید، همانجا سنگر شماست.

مسئله حجاب؛ فراتر از یک موضوع اجتماعی

آیت الله فلاحتی با صراحت درباره عفاف و حجاب بیان کرد: مسئله حجاب، ستون خیمه هویت دینی و اجتماعی ماست. نباید با این موضوع، به سادگی و به صورت گذرا برخورد کرد. حجاب، ضامن سلامت خانواده و جامعه است و فعالان فرهنگی باید با رویکردی ایجابی، عالمانه و البته با صلابت، از این حریم ارزشمند پاسداری کنند. در این میدان، نباید سستی به خرج داد.

وی با اعلام حمایت تمام قد از کنشگران فرهنگی، خاطرنشان کرد: من به عنوان خادم شما، حامی تمامی فعالیت های فرهنگی اصیل و دغدغه مند هستم. اگر گرهی در کار است، اگر مانعی در مسیر ترویج ارزشها می بینید، ما باید در کنار هم باشیم. من پشتیبان ایده ها و تلاشهای شما هستم تا این نهال های فرهنگی در املش به درختانی تنومند تبدیل شوند.

بصیرت؛ ابزار نفوذ در دلها

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به ضرورت همراه کردن مردم، گفت: مردم، تشنه حقیقت اند؛ اگر با زبان نرم، با منطق قوی و با رفتاری متواضعانه وارد شوید، مردم همراه شما خواهند بود. رمز پیروزیِ شما در کار فرهنگی، ارتباطِ قلبی با مردم است. خودتان را برای آیندهای که در دست شماست آماده کنید؛ چرا که آینده، متعلق به کسانی است که دانا، صبور و اهل عملاند.

ایشان در پایان با تأکید مجدد بر مطالعه محور بودن کارها، از همه حضار خواستند با مسلح شدن به سلاح دانش و تقوای عملی، برای سربلندی ایران اسلامی و اعتلای نام املش شهیدپرور تلاش کنند.