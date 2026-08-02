به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندهی و جمعی از معاونان ستاد فرماندهی نیروی انتظامی گیلان با تسلیت پیشاپیش ایام اربعین حسینی و گرامیداشت شهدای نیروی فراجا، اظهار داشت: شهادت جوانان غیور این سرزمین برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است و دشمنان که در ضعف قرار دارند، به جنایت روی آوردهاند؛ اما جمهوری اسلامی با مدیریت هوشمندانه، آنان را ناکام میگذارد.
وی با استناد به خطبه ۸۶ نهجالبلاغه و اشاره به کتاب قلب سلیم شهید سید محمدباقر صدر، تأکید کرد: هر عملی که برای رضای خدا نباشد به اندازه اندک در شمار شرک قرار میگیرد و مراقبت از نیت، شرط اصلی سلامت عمل در همه عرصههای خدمت است.
سه اولویت کلان در مأموریتهای انتظامی
امام جمعه رشت در ادامه سخنان خود، سه ضرورت اساسی را برای نیروی انتظامی برشمرد و این محورها را در قالب یک جریان واحد از الزامات مأموریتی تشریح کرد.
آیتالله فلاحتی بیان کرد: حفظ انسجام و وحدت درونسازمانی و بینسازمانی نیروهای مسلح، نخستین اصل در مأموریتهای امنیتی است؛ وحدتی که دشمن را خشمگین کرده و باید با تمام توان از آن صیانت شود. حتی در انتقال دستورات به سربازان نیز باید این انسجام رعایت شود، زیرا آنان پس از پایان خدمت به بدنه جامعه بازمیگردند.
وی افزود: دومین اصل، اطاعت و فرمانبری بیچونوچرا از فرماندهی معظم کل قوا است؛ اصلی که خط قرمز مأموریتهای امنیتی و نظامی محسوب میشود و هیچگونه تردید یا تفسیر شخصی در آن جایز نیست.
نماینده ولیفقیه در گیلان سومین اولویت را خدمت صادقانه به مردم و مقابله با فساد عمومی عنوان کرد و گفت: نیروی انتظامی باید در عمل ثابت کند حافظ امنیت و امین مردم است. فساد فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باید درون مجموعهها ریشهکن شود تا اعتماد عمومی تقویت شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه نیروهای انتظامی باید «سیاستفهم» باشند اما «سیاستباز» نشوند، تصریح کرد: مرزبان و پلیس باید بدانند در مرزهای فکری و امنیتی کشور چه میگذرد؛ جوانی که سیاست را درست بفهمد، هرگز در خدمت دشمن قرار نمیگیرد.
آیتالله فلاحتی در پایان با اشاره به برخی رخدادهای سال گذشته بر لزوم هوشیاری دائمی دستگاههای امنیتی تأکید کرد و افزود: برای خانوادههایی که سابقه ستیز با نظام دارند، باید پروندهای جامع تشکیل شود و اطلاعاتی همچون نوع خودرو، شماره پلاک و رفتارهای آنان در اختیار دستگاههای امنیتی قرار گیرد.
نظر شما