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۳۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

برنامه فرهنگی «حجاب، فاطمی؛ زینت آفرینش» در گرگان برگزار می‌شود

برنامه فرهنگی «حجاب، فاطمی؛ زینت آفرینش» در گرگان برگزار می‌شود

گرگان_فرمانده سپاه گرگان با اشاره به مناسبت هفته عفاف و حجاب از برگزاری برنامه ویژه فرهنگی با عنوان «حجاب، فاطمی؛ زینت آفرینش» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح‌الله ابطحی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری برنامه فرهنگی «حجاب، فاطمی؛ زینت آفرینش» در گرگان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه به مناسبت هفته عفاف و حجاب در روز پنجشنبه یکم مرداد ساعت ۹ صبح در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: معصومه حکیمیان، فعال فرهنگی و اجتماعی، سخنران اصلی این نشست خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه گرگان افزود: در بخش ویژه‌ای از این مراسم، خواهر شهید جهادد تبیین، «شهید سید حسن حسینی»، به بازخوانی خاطرات و تجربیات خود از زندگی این شهید گرانقدر خواهد پرداخت.

ابطحی خاطرنشان کرد: در حاشیه این مراسم، غرفه‌ فرهنگی برپا شده است که در این غرفه، کودکان به فعالیت‌های نقاشی و خلاقیت می‌پردازند.

کد مطلب 6896146

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