به گزارش خبرنگار مهر، سید روح‌الله ابطحی عصر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از برگزاری برنامه فرهنگی «حجاب، فاطمی؛ زینت آفرینش» در گرگان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه به مناسبت هفته عفاف و حجاب در روز پنجشنبه یکم مرداد ساعت ۹ صبح در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: معصومه حکیمیان، فعال فرهنگی و اجتماعی، سخنران اصلی این نشست خواهد بود.

فرمانده سپاه ناحیه گرگان افزود: در بخش ویژه‌ای از این مراسم، خواهر شهید جهادد تبیین، «شهید سید حسن حسینی»، به بازخوانی خاطرات و تجربیات خود از زندگی این شهید گرانقدر خواهد پرداخت.

ابطحی خاطرنشان کرد: در حاشیه این مراسم، غرفه‌ فرهنگی برپا شده است که در این غرفه، کودکان به فعالیت‌های نقاشی و خلاقیت می‌پردازند.