تیم ۱۰۰×۴ مختلط شنا جوانان ایران نایب قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از دوازدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی ردههای سنی آسیا که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است، تیم ۱۰۰×۴ متر مختلط ایران در رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال با ثبت زمان ۳:۴۵.۵۱ دقیقه در جایگاه دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت.
ترکیب تیم ایران در این مسابقه را پارسا شاهشهانی (کرال پشت)، علیرضا عرب (قورباغه)، محمد مهدی غلامی (پروانه) و دانیال جهانگیری (آزاد) تشکیل میدادند که با عملکردی هماهنگ، پس از تیم قزاقستان و بالاتر از هنگکنگ از خط پایان عبور کردند.
در این رقابت، تیم قزاقستان با زمان ۳:۴۴.۴۵ دقیقه به مقام نخست رسید و تیم هنگکنگ با ثبت زمان ۳:۴۷.۰۵ دقیقه سوم شد.
تیم ۱۰۰×۴ شنا جوانان ایران در رقابت های ورزشهای آبی ردههای سنی آسیا به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در سومین روز از دوازدهمین دوره مسابقات شنای قهرمانی ردههای سنی آسیا که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است، تیم ۱۰۰×۴ متر مختلط ایران در رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال با ثبت زمان ۳:۴۵.۵۱ دقیقه در جایگاه دوم ایستاد و به مدال نقره دست یافت.
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