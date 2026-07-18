  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۴

ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا؛

چهار شناگر ایران فینالیست شدند

چهار شناگر ایران فینالیست شدند

روز دوم رقابت‌های ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا در رشته شنا با فینالیست شدن ۴ شناگر ایران همراه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ورزش های آبی رده های سنی آسیا امروز (شنبه ۲۸ تیر) با برگزاری رقابت های روز دوم در تایلند پیگیری شد.

در این روز از مسابقاتن و در مسابقات شنا ماده ۲۰۰ متر آزاد، دانیال جهانگیری با ثبت زمان ۱:۵۴.۶۶ در جایگاه هفتم مرحله مقدماتی قرار گرفت و به فینال این ماده صعود کرد. در ماده ۵۰ متر پروانه، کیارام کیانی با ثبت زمان ۲۴.۵۹ عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با کسب رتبه نخست مرحله مقدماتی، به عنوان نفر اول راهی فینال شد.

در رقابت‌های ۱۰۰ متر کرال پشت نیز دو نماینده ایران موفق به صعود به مرحله پایانی شدند. پارسا شهشهانی با زمان ۵۸.۱۷ در رتبه پنجم ایستاد و محمد مهدب غلام با ثبت زمان ۵۸.۵۳ در رتبه ششم قرار گرفت تا هر دو جواز حضور در فینال را به دست آورند.

بدین ترتیب، تیم شنای ایران در پایان روز دوم مرحله مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا، با ۴ شناگر راهی فینال مواد مختلف شد.

کد مطلب 6891118

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها