چهار شناگر ایران فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های ورزش های آبی رده های سنی آسیا امروز (شنبه ۲۸ تیر) با برگزاری رقابت های روز دوم در تایلند پیگیری شد.

در این روز از مسابقاتن و در مسابقات شنا ماده ۲۰۰ متر آزاد، دانیال جهانگیری با ثبت زمان ۱:۵۴.۶۶ در جایگاه هفتم مرحله مقدماتی قرار گرفت و به فینال این ماده صعود کرد. در ماده ۵۰ متر پروانه، کیارام کیانی با ثبت زمان ۲۴.۵۹ عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و با کسب رتبه نخست مرحله مقدماتی، به عنوان نفر اول راهی فینال شد.



در رقابت‌های ۱۰۰ متر کرال پشت نیز دو نماینده ایران موفق به صعود به مرحله پایانی شدند. پارسا شهشهانی با زمان ۵۸.۱۷ در رتبه پنجم ایستاد و محمد مهدب غلام با ثبت زمان ۵۸.۵۳ در رتبه ششم قرار گرفت تا هر دو جواز حضور در فینال را به دست آورند.



بدین ترتیب، تیم شنای ایران در پایان روز دوم مرحله مقدماتی دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا، با ۴ شناگر راهی فینال مواد مختلف شد.