به گزارش خبرنگار مهر، سومین دیدار تیم واترپلو جوانان ایران در مسابقات ورزش های ابی رده های سنی آسیا امروز (یکشنبه ۲۸ تیر) در تایلند و برابر تیم هنگ کنگ برگزار شد که طی آن تیم کشورمان با نتیجه ۲۰ بر ۶ موفق به شکست حریفش شد.



بازیکنان واترپلو ایران در چهار کوارتر این دیدار به ترتیب با نتایج ۴ بر ۲، ۷ بر ۲، ۶ بر یک و ۳ بر یک موفق به شکست حریف خود شدند.

این پیروزی در حالی برای تیم واترپلو جوانان ایران به دست آمد که این تیم پیش از این تیم تایلند، میزبان مسابقات را شکست داده بود اما در نخستین دیدار برابر ژاپن شکست خورده بود.

چهارمین دیدار تیم واترپلو جوانا ایران در دوازدهمین دوره رقابت های ورزش های آبی رده های سنی آسیا روز دوشنبه (۲۹ تیر) برابر سریلانکا برگزار خواهد شد.