تیم ۱۰۰×۴ متر شنا آزاد ایران صاحب مدال نقره شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ایران با ترکیب کیارام کیانی، امیرعلی ثابتی، محمدمهدی غلامی و دانیال جهانگیری در فینال ماده ۱۰۰×۴ متر آزاد، با ثبت زمان ۳:۲۶:۳۲ در جایگاه دوم آسیا ایستاد و مدال نقره این رقابت‌ها را از آن خود کرد.



در این ماده، تیم چین‌تایپه با کسب مدال طلا بر سکوی نخست ایستاد و قزاقستان نیز مدال برنز را به دست آورد.



این مدال، دومین مدال کاروان شنای ایران در دوازدهمین دوره مسابقات شنای رده‌های سنی قهرمانی آسیا به شمار می‌رودو

محمدمهدی غلامی ساعاتی پیش در ماده ۱۰۰ متر پروانه به مدال طلا دست یافته بود.