شناگر جوان ایران صاحب مدال برنز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌ های دوازدهمین دوره مسابقات ورزش‌های آبی قهرمانی رده‌های سنی آسیا که در تایلند جریان دارد، دانیال جهانگیری در فینال ماده ۲۰۰ متر آزاد مسابقات شنا زمان ۱:۵۱:۷۱ را ثبت کرد و به مدال برنز دست یافت.

در این ماده، شناگران ویتنام و چین‌تایپه به ترتیب در جایگاه‌های اول و دوم ایستادند.

محمد مهدی غلامی دیگر شناگر ایران است که در فینال ماده ۱۰۰ متر کرال پشت رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال به آب زد. او با ثبت زمان ۵۷.۶۵ در جایگاه چهارم قرار گرفت و با اختلاف ۵۵ صدم ثانیه نسبت به نفر سوم، از کسب مدال بازماند.



در این ماده، شناگر قزاقستان با زمان ۵۵.۹۱ به مدال طلا رسید، نماینده چین‌تایپه با زمان ۵۶.۰۱ دوم شد و شناگر هند با ثبت ۵۷.۱۰ عنوان سوم را به خود اختصاص داد.