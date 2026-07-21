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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

ورزش‌های آبی رده‌های سنی آسیا؛

شناگر ایران صاحب مدال طلا شد/ کسب یک برنز مشترک

شناگر ایران صاحب مدال طلا شد/ کسب یک برنز مشترک

علیرضا عرب در رقابت های شنای دوازدهمین دوره مسابقات ورزش های آبی رده های سنی آسیا به مدال طلا در ماده 50 متر قورباغه دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در فینال ماده ۵۰ متر قورباغه رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال رقابت‌های ورزش های آبی رده‌های سنی آسیا، علیرضا عرب با ثبت زمان ۲۸.۲۲ ثانیه عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در این رقابت، ییک کی تسوی از هنگ‌کنگ با زمان ۲۸.۲۷ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد و لانگ سام موک، دیگر شناگر هنگ‌کنگ، با ثبت زمان ۲۸.۵۳ ثانیه مدال برنز را کسب کرد.

همچنین امیرعلی ثابتی در رقابت فینال ۵۰ متر آزاد رده سنی ۱۷ تا ۱۸ سال، موفق شد با ثبت زمان ۲۳.۲۰ ثانیه همراه با هیر سونیل‌بهای پیت‌رودا از هند به مدال برنز مشترک دست یابد.

در این ماده حسین محمد شوقی از امارات با زمان ۲۲.۵۹ ثانیه عنوان قهرمانی را کسب کرد و آدام اونیو لی از هنگ‌کنگ با زمان ۲۲.۷۹ ثانیه در جایگاه دوم ایستاد.

کد مطلب 6895000

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