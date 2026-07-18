نماینده ایران در مسابقات شیرجه پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های دوازدهمین دوره مسابقات قهرمانی رده‌های سنی ورزش‌های آبی آسیا ۲۰۲۶ که به میزبانی بانکوک تایلند در حال برگزاری است، مهیار شکوهمندفر در ماده سکو، رده سنی ۱۲-۱۳ سال پسران به مصاف حریفان خود رفت.



نماینده کشورمان با کسب ۲۲۲.۴۰ امتیاز در میان ۱۰ شرکت‌کننده، در جایگاه پنجم قرار گرفت و رقابت خود را در جمع برترین‌های این ماده به پایان رساند.



شکوهمندفر با ثبت دو عنوان پنجمی و یک مقام ششمی، به کار خود در این دوره از رقابت‌ها پایان داد.