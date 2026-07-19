به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر امروز یکشنبه دیدار با مدیرکل جدید حفاظت محیط‌زیست استان، حفاظت از آب، خاک و هوا را تکلیفی الهی و مأموریتی حیاتی برای بقای حیات انسانی دانست

وی با تأکید بر اینکه صیانت از طبیعت، علاوه بر یک وظیفه اداری، مسئولیتی خطیر در عرصه دینی و اجتماعی است، گفت: مدیریت محیط‌زیست، صیانت از بسترهای حیات و پیشگیری از چالش‌های زیستی و اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام همچنین با اشاره به جایگاه این استان در مسیر زائران اربعین حسینی، ایلام را سرزمینی مقدس و دروازه عتبات عالیات توصیف کرد و خدمت در این استان را توفیقی ارزشمند برای مدیران و خادمان مردم برشمرد.

کریمی‌تبار با بیان اینکه موفقیت مدیریتی در گرو شناخت دقیق وضع موجود و ترسیم افق مطلوب است، افزود: مدیریت جزیره‌ای و روزمرگی، مانع تحقق توسعه پایدار خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آموزه‌های قرآنی، طبیعت را مجموعه‌ای زنده و هوشمند توصیف کرد و گفت: پیوند با طبیعت، آرامش‌بخش و نشاط‌آفرین است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در پایان، با قدردانی از گروه‌های مردمی و تشکل‌های زیست‌محیطی، حمایت از سمن‌ها و فرهنگ‌سازی عمومی را از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای وضعیت محیط‌زیست استان عنوان کرد.