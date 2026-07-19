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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۵

حفاظت از محیط‌زیست پاسداری از پایه‌های حیات است

حفاظت از محیط‌زیست پاسداری از پایه‌های حیات است

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: حفاظت از محیط‌زیست پاسداری از پایه‌های حیات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار ظهر امروز یکشنبه دیدار با مدیرکل جدید حفاظت محیط‌زیست استان، حفاظت از آب، خاک و هوا را تکلیفی الهی و مأموریتی حیاتی برای بقای حیات انسانی دانست

وی با تأکید بر اینکه صیانت از طبیعت، علاوه بر یک وظیفه اداری، مسئولیتی خطیر در عرصه دینی و اجتماعی است، گفت: مدیریت محیط‌زیست، صیانت از بسترهای حیات و پیشگیری از چالش‌های زیستی و اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام همچنین با اشاره به جایگاه این استان در مسیر زائران اربعین حسینی، ایلام را سرزمینی مقدس و دروازه عتبات عالیات توصیف کرد و خدمت در این استان را توفیقی ارزشمند برای مدیران و خادمان مردم برشمرد.

کریمی‌تبار با بیان اینکه موفقیت مدیریتی در گرو شناخت دقیق وضع موجود و ترسیم افق مطلوب است، افزود: مدیریت جزیره‌ای و روزمرگی، مانع تحقق توسعه پایدار خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آموزه‌های قرآنی، طبیعت را مجموعه‌ای زنده و هوشمند توصیف کرد و گفت: پیوند با طبیعت، آرامش‌بخش و نشاط‌آفرین است.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در پایان، با قدردانی از گروه‌های مردمی و تشکل‌های زیست‌محیطی، حمایت از سمن‌ها و فرهنگ‌سازی عمومی را از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای وضعیت محیط‌زیست استان عنوان کرد.

کد مطلب 6892711

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