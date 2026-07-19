به گزارش خبرگزاری مهر، سبدجواد آقایی در حاشیه نشست ستاد اربعین شهرستان یزد اظهار کرد: نشست ستاد اربعین با حضور اعضای ستاد و بر اساس دستورالعملهای ابلاغی برگزار شد و برنامهریزیهای لازم برای هماهنگی و ارائه خدمات به زائران اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
وی با بیان اینکه سه کمیته در سطح شهرستان مسئولیت اجرای برنامههای اربعین را بر عهده دارند، افزود: کمیته امنیتی و اطلاعات با مسئولیت دستگاههای امنیتی و فرماندهی انتظامی، تأمین امنیت، نظم و مدیریت امور مرتبط با زائران را بر عهده دارد.
فرماندار یزد ادامه داد: کمیته اعزام، فرهنگی و پشتیبانی با مسئولیت فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان یزد و همکاری اعضای مشخصشده، وظیفه برنامهریزی و پشتیبانی لجستیکی و فرهنگی را دنبال میکند و کمیته بهداشت و درمان نیز با مسئولیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان، خدمات سلامت و درمان زائران را مدیریت خواهند کرد.
آقایی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیها، هر یک از کمیتهها در محلهای از پیش تعیینشده مستقر شده و مأموریتهای خود را به صورت منسجم انجام خواهند داد.
فرماندار یزد با اشاره به مسیرهای اعزام زائران استان یزد گفت: امسال ورودی شهر مهران به عنوان مسیر اصلی زائران استان یزد در نظر گرفته شده و هماهنگیهای لازم برای استقرار امکانات و ارائه خدمات در این مرز صورت گرفته است.
وی افزود: در کنار مرز مهران، مرزهای شلمچه و چذابه نیز برای اعزام زائران استان یزد پیشبینی شده و خدمات لازم در این مرزها نیز ارائه خواهد شد تا زائرانی که این مسیرها را انتخاب میکنند، بدون مشکل از خدمات بهرهمند شوند.
فرماندار یزد در پایان با تأکید بر اینکه محور اصلی برنامههای استان یزد بر مرز مهران متمرکز است، اظهار امیدواری کرد: با استقرار موکب استان یزد و هماهنگیها، بهترین امکانات و خدمات به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین حسینی ارائه شود.
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