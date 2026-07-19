مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از فردا دوشنبه تا آخر هفته شاهد ناپایداریهایی به شکل، رشد ابر، وزش باد به نسبت شدید تا شدید خواهیم بود.
وی ادامه داد: وزش باد در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و احتمال خیزش گردو خاک و توفان های لحظه ای در مناطق شمال و شرق اصفهان وجود دارد.
به گفته کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: این شرایط باعث کاهش دید و افت کیفیت هوا در شمال، شرق و مرکز استان خواهد شد.
معتمدی ادامه داد: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش مییابد.
وی افزود: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنکترین ساعات به ۲۵ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه ۴۵ درجه و کمینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین نقطه استان است.
به گفته وی، تا روز سه شنبه تداوم افزایش جزیی دما در سطح استان پیشبینی میشود.
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