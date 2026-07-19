تندباد استان سمنان را درنوردید؛ رضوان با ۵۰ کیلومتر سرعت رکورددار

سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وزش بادهای نسبتاً شدید طی ۲۴ ساعت اخیر در استان سمنان بیان کرد: سرعت وزش باد در رضوان میامی به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید که بیشترین میزان در کل استان سمنان بوده است.

وی با بیان اینکه سرعت وزش باد در سمنان ۳۶ و شاهرود ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است، افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در گرمسار و بیارجمند ۲۵ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان اعلام کرد: سرعت وزش باد در آرادان ۲۹، ایوانکی ۳۲، بسطام ۳۶، میامی ۴۳، شهمیرزاد ۳۲ کیلومتر بر ساعت بوده است.

مصطفوی با بیان اینکه سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر در حسینان ۴۰ کیلومتر بر ساعت بوده است، تاکید کرد: سرعت وزش باد در کوهان ۲۹، مجن ۱۴، مهدیشهر و امیریه ۲۹ کیلومتر بر ساعت بوده است.

وی افزود: سرعت وزش باد طی ۲۴ ساعت اخیر سرخه ۳۶، قلعه نوخرقان ۱۱، کلاته خیج ۲۲، فولاد محله ۴۰، فرودگاه شاهرود ۳۶، پرور ۳۲ و افتر ۳۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.