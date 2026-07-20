هواشناسی اصفهان هشدار سطح نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر میشود که رخداد پدیدهای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و سبب خسارتهای احتمالی شود. هشدار نارنجی رنگ جهت آمادهباش دستگاههای مسئول برای مقابله با یک پدیده خسارتزا صادر میشود.
برهمین اساس، اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد که از شامگاه فردا، سهشنبه سیام تیرماه تا روز جمعه دوم مردادماه، غبارآلودگی، نفوذ توده گرد و خاک، فعال شدن کانون گرد خاک با منشاء داخلی، وزش باد شدید، کاهش دید افقی و بالارفتن عدد شاخص کیفیت هوا در مناطق شمال، شرق، مرکز و جنوب استان پیشبینی میشود.
بنا بر اعلام هواشناسی اصفهان، این شرایط بویژه شهرستانهای آران و بیدگل، اصفهان، اردستان، انارک، بادرود، چوپانان، خور و بیابانک، برخوار (دولت آباد)، زواره، کاشان، کبوتر آباد، کوهپایه، مبارکه، مهاباد، مورچه خورت، شاهین شهر و میمه، نایین، نجف آباد، نطنز، هرند، لنجان و شهرضا را در بر خواهد گرفت.
هواشناسی نسبت به افزایش غلظت گردوخاک و کاهش کیفیت هوا، کم شدن شعاع دید، احتمال سقوط اشیاء از ارتفاعات و خسارت به سازههای موقت، داربستها، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها، شکستن شاخه درختان فرسوده، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای بهویژه در محورهای کویری و برونشهری و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و توصیه کرده است که هموطنان به ویژه گروههای حساس جامعه از جمله افراد دارای بیماریهای تنفسی، سالمندان، زنان باردار و کودکان در صورت تردد در مناطق یاد شده از ماسک استفاده کرده و از انجام فعالیتهای ورزشی و عمرانی در فضای باز خودداری کنند.
هواشناسی همچنین بر لزوم حصول اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی، خودداری از پارک خودرو در کنار درختان کهنسال و ساختمانهای نیمهکاره، احتیاط در ترددهای جادهای بهویژه برای خودروهای سبک و دارای سطح جانبی زیاد تاکید کرده است.
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