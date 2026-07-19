به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان در پی افزایش خروجی سد زاینده‌رود و جاری شدن آب در بستر رودخانه که متأسفانه منجر به بروز حوادث ناگوار غرق‌شدگی برای تعدادی از هم‌وطنان شد، با صدور دستورات ویژه‌ای، مدیریت بحران استانداری، سازمان آتش‌نشانی، شرکت آب منطقه‌ای و اورژانس را مکلف به اجرای پروتکل‌های فوری پیشگیرانه کرد.

موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیشگیری از حوادث و صیانت از حقوق عامه اولویت اصلی دادستانی است، تصریح کرد: بستر زاینده‌رود به هیچ عنوان محل مناسبی برای شنا نیست. متأسفانه شاهدیم که برخی شهروندان بدون توجه به ماهیت فنی و خطرات پنهان بستر رودخانه، اقدام به شنا می‌کنند که ضرورت دارد با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی، فرهنگ‌سازی لازم در این خصوص انجام شود.

الزام دادستان‌ها به شناسایی نقاط حادثه‌خیز

دادستان اصفهان در ادامه سلسله دستورات قضایی خود، به دادستان‌های تمامی شهرستان‌های واقع در حاشیه زاینده‌رود ابلاغ کرد تا با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، ضمن بازدید میدانی و شناسایی نقاطی که بیشترین آمار غرق‌شدگی را داشته‌اند، عملیات «اصلاح هندسی» و نصب تابلوهای هشداردهنده را به‌صورت فوری در دستور کار قرار دهند.

این مقام قضایی همچنین با تأکید بر لزوم تشدید نظارت‌ها در روزهای پایانی هفته و ایام تعطیلات، گفت: سازمان آتش‌نشانی و شرکت آب منطقه‌ای موظف‌اند گشت‌های ویژه و مشترک خود را در حاشیه رودخانه فعال کنند تا ضمن هشدار جدی به شهروندان، از ورود افراد به مناطق پرخطر جلوگیری به عمل آید.

هشدار جدی به مالکان استخرهای ذخیره آب کشاورزی

موسویان در بخش دیگری از اظهارات خود به خطرات پنهان در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: متأسفانه آمار نگران‌کننده‌ای از غرق‌شدگی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی گزارش شده است. در همین راستا به سازمان جهاد کشاورزی استان دستور داده شد تا با تشدید نظارت‌های میدانی، تمامی استخرهای فاقد حفاظ و فنس‌کشی را شناسایی و با همکاری دهیاری‌ها، مالکان را مکلف به رعایت استانداردهای ایمنی و ایمن‌سازی فوری محیط کنند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ابراز کرد: هرگونه کوتاهی دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف ذاتی خود برای پیشگیری از حوادث که منجر به آسیب دیدن شهروندان شود، از سوی دادستانی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت و مدیران مربوطه باید پاسخگوی قصور احتمالی باشند.