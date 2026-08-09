به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع حوادث رانندگی و مجروح شدن ۲۲ نفر در محدوده پل تنگ سریز، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با ورود قضایی به موضوع، دستگاه‌های اجرایی متولی را مکلف به اجرای فوری اقدامات ایمنی در این محور کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، در نشستی اضطراری با مدیرکل راه و شهرسازی، آخرین وضعیت ایمنی محدوده پل تنگ سریز و روند اجرای پروژه پل جدید این محور را به صورت ویژه بررسی کرد.

دادستانی منتظر حادثه بعدی نمی‌ماند

سید وحید موسویان با تأکید بر اینکه حفظ جان و سلامت شهروندان از مصادیق روشن حقوق عامه است، اظهار کرد: دستگاه قضایی نمی‌تواند در برابر استمرار وضعیت ناایمن در نقاط حادثه‌خیز بی‌تفاوت باشد.

وی افزود: ما منتظر وقوع حادثه بعدی نخواهیم ماند و اقدامات پیشگیرانه باید بلافاصله اجرایی شود.

دادستان مرکز استان با اشاره به روند کند احداث پل جدید تنگ سریز، گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۹ آغاز شده، اما پس از حدود شش سال همچنان به بهره‌برداری نرسیده است و لازم است علل تأخیر، مشکلات اعتباری و موانع اجرایی آن به صورت دقیق بررسی شود.

ایمن‌سازی پل قدیمی تا تکمیل پروژه جدید

موسویان با صدور دستورات قضایی، اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های متولی را موظف کرد تا زمان تکمیل و بهره‌برداری از پل جدید، اقدامات فوری و احتیاطی برای ارتقای ایمنی پل قدیمی و محدوده پیرامونی آن را اجرا کنند.

وی تصریح کرد: مشکلات اعتباری، قراردادی یا اجرایی نباید موجب توقف اقدامات ایمنی و به خطر افتادن جان مردم شود.

دادستان مرکز استان نصب علائم هشداردهنده، تقویت گاردریل، خط‌کشی، کنترل سرعت و اصلاح نقاط پرخطر را از جمله اقدامات فوری مورد تأکید برشمرد و خواستار اجرای بدون فوت وقت این اقدامات شد.

نظارت قضایی بر روند ایمن‌سازی پل تنگ سریز

وی همچنین از انجام بازدید میدانی مشترک از محدوده پل تنگ سریز در آینده نزدیک خبر داد و تأکید کرد: دادستانی روند اجرای اقدامات موقت ایمنی را به صورت مستمر رصد خواهد کرد.

موسویان هشدار داد: در صورت احراز ترک فعل، قصور یا کوتاهی از سوی مدیران مسئول، دستگاه قضایی در چارچوب قانون با متخلفان برخورد خواهد کرد و مدیران باید در قبال عملکرد خود پاسخگو باشند.

گزارش پیشرفت پروژه روی میز دادستانی

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های اجرایی متولی، گزارش دقیقی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژه پل جدید تنگ سریز، وضعیت تخصیص اعتبارات، علل تأخیر و برنامه زمان‌بندی جدید اجرای پروژه را به دادستانی ارائه کنند.

همچنین بر استمرار همکاری اداره کل راه و شهرسازی، راهداری و پلیس راه برای رفع فوری نقاط پرخطر و تأمین ایمنی تردد در این محور پرتردد تأکید شد.

پرونده ایمنی پل تنگ سریز در حالی وارد مرحله نظارت قضایی شده است که تأخیر چندساله در تکمیل پل جدید، ضرورت اجرای فوری اقدامات موقت برای جلوگیری از تکرار حوادث رانندگی در این محدوده را دوچندان کرده است.