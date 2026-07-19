به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آبفای هرمزگان اظهار کرد: پمپها و تجهیزات دریایی آبشیرینکن بونجی دو شب گذشته مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: بلافاصله و با همتی جهادی کار نصب پمپها و تجهیزات برق و دیگر اتصالات لازم در ظرف کمتر از ۴۸ ساعت نصب و از ساعتی قبل کار پمپاژ آب از دریا به مخازن آبشیرینکن آغاز شده و از امشب تحویل آب شیرین به شبکه آغاز میشود.
حمزه پور بیان داشت: ۷۰ درصد ظرفیت آبشیرینکن تا پایان امشب وارد مدار میشود و طی فردا ظرفیت آبشیرینکن بونجی کامل خواهد شد.
وی از همه عوامل فنی دست اندر کار در راه اندازی این آبشیرینکن قدردانی کرد.
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