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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۷

آب شیرین‌کن بونجی جاسک از امشب وارد مدار می‌شود

آب شیرین‌کن بونجی جاسک از امشب وارد مدار می‌شود

بندرعباس-مدیرعامل آبفای هرمزگان گفت: آب شیرین‌کن بونجی جاسک که دو روز پیش مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفته بود، با تلاشی همه جانبه عملیاتی شده و اکنون در آستانه راه‌اندازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آبفای هرمزگان اظهار کرد: پمپ‌ها و تجهیزات دریایی آبشیرین‌کن بونجی دو شب گذشته مورد حمله دشمن آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: بلافاصله و با همتی جهادی کار نصب پمپ‌ها و تجهیزات برق و دیگر اتصالات لازم در ظرف کمتر از ۴۸ ساعت نصب و از ساعتی قبل کار پمپاژ آب از دریا به مخازن آبشیرین‌کن آغاز شده و از امشب تحویل آب شیرین به شبکه آغاز می‌شود.

حمزه پور بیان داشت: ۷۰ درصد ظرفیت آبشیرین‌کن تا پایان امشب وارد مدار می‌شود و طی فردا ظرفیت آبشیرین‌کن بونجی کامل خواهد شد.

وی از همه عوامل فنی دست اندر کار در راه اندازی این آبشیرین‌کن قدردانی کرد.

کد مطلب 6892904

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