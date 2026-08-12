صداقت: مقاومت ملت ایران ریشه در مکتب امام حسین(ع) دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مجتبی صداقت شامگاه چهارشنبه در اجتماع بزرگ هیئتهای عزاداری در مشهد مقدس، یزد را دارای افتخار ثبتشده «حسینیه ایران» و «دارالعباده» دانست و گفت: مردم این دیار در طول سال بساط نوکری سیدالشهدا(ع) را برپا دارند و در این دو ماه عزاداری این خدمت پررنگتر است.
وی در آغاز سخنرانی خود با دعای جمعی برای سلامتی و فرج امام زمان(عج) و طلب رحمت برای رهبر شهید و خانواده ایشان گفت: باید از برکت این ایام و محضر امام رئوف(ع) برای تقرب بیشتر استفاده کنیم.
حجتالاسلام صداقت با اشاره به روایت امام رضا(ع) در کتاب تحفالعقول که میفرماید: «لیس العبادة کثرة الصیام والصلاة، إنما العبادة کثرة التفکر فی أمر الله»، تصریح کرد: برخی تصور میکنند اگر دائماً مشغول نماز مستحبی و روزه مستحبی باشند، شرط بندگی را به جا آوردهاند؛ در حالی که امام رضا(ع) میفرماید بندگی خدا به این نیست.
وی با استناد به رساله «عبد» مرحوم آیتالله شیخ غلامرضا فقیه خراسانی افزود: بندگی یعنی انسان همه چیز خود را از آنِ مولا بداند و برای خود چیزی قائل نباشد. عبد همه داراییاش را متعلق به مولای خود میداند و همه توجهاش به این است که مولا از او چه میخواهد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد با بیان اینکه خداوند برای همه شئون زندگی انسان دستور دارد، گفت: مولا فقط هنگام نماز از بنده اش چیزی نمیخواهد؛ کسب و کار، رفتار با زن و فرزند، راه رفتن و حتی نفس کشیدن انسان نیز برای خود دستور دارد. پس بنده واقعی باید مدام فکر کند که الان خداوند از او چه خواسته است.
حجتالاسلام صداقت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شهادت امام حسن مجتبی(ع) گفت: غربت امام مجتبی(ع) از این جهت مضاعف است که ایشان از سوی یاران خود غریب ماند؛ فرماندهانش خیانت کردند، مردم کمکاری کردند و پس از صلح، همانها طلبکار امام شدند و الفاظ ناشایستی به کار بردند. این نتیجه ضعف در بندگی و اطاعت است.
وی با اشاره به خطبه ۲۷ نهجالبلاغه و گلایه امیرالمؤمنین(ع) از کوفیان، خاطرنشان کرد: قرآن کریم مجاهدان را بر قاعدان برتری داده است و خداوند به شهدا مقاماتی داده که به هیچ کس دیگر نداده است؛ شهدا زنده هستند و اهل شفاعت هستند.
حجتالاسلام صداقت درباره مقاومت ملت ایران نیز گفت: دشمنان نمیتوانند ملت ایران را به زانو درآورند، چون مردم ما در مکتب امام حسین(ع) بزرگ شدهاند و شعار «هیهات من الذلة» را آموختهاند.
وی با اشاره به ناتوانی ناوهای هواپیمابر آمریکایی در برابر ایران گفت: این مقاومت به برکت مجلس عزای سیدالشهدا(ع) و تربیت حسینی است.
وی در پایان با اشاره به گریه اباعبدالله(ع) بر بستر امام مجتبی(ع) گفت: روضه اباعبدالله(ع) پرچم خونخواهی امام حسین(ع) را تا قیامت برافراشته نگه میدارد.
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