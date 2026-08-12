به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی عصر چهارشنبه در مراسم عزاداری و سوگواری ایام پایانی ماه صفر که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) روستای شیرین‌بلاغ از توابع شهرستان بیجار برگزار شد، با تسلیت رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع)، به تبیین مفهوم جوانمردی در قرآن و سیره اهل بیت (ع) پرداخت.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره اصحاب کهف اظهار کرد: قرآن کریم اصحاب کهف را جوانمردانی معرفی می‌کند که به خداوند ایمان آوردند و خداوند نیز بر هدایت آنان افزود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان افزود: جوانمردی تنها به معنای مرد بودن نیست، بلکه مفهومی گسترده دارد و ادب، انصاف، مثبت‌اندیشی، خیرخواهی و اخلاق نیکو از جلوه‌های آن به شمار می‌رود.

جوانمردی با دینداری معنا پیدا می‌کند

حجت‌الاسلام پورذهبی با اشاره به روایتی از امام حسن مجتبی (ع) بیان کرد: از آن حضرت درباره معنای جوانمردی پرسش شد و ایشان سه ویژگی را به‌عنوان نشانه‌های آن معرفی کردند که نخستین مورد، حفظ دین و دینداری است.

وی ادامه داد: دینداری تنها به انجام عبادات محدود نمی‌شود، بلکه اعتقادات، احکام و اخلاق را نیز دربرمی‌گیرد و انسانی که نماز و روزه انجام می‌دهد اما به دیگران تهمت می‌زند، غیبت می‌کند یا دروغ می‌گوید، نمی‌تواند مدعی دینداری کامل باشد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه اخلاق بخش مهمی از دین است، گفت: رعایت حقوق دیگران، پرهیز از غیبت و تهمت و داشتن رفتار شایسته باید در کنار انجام فرایض دینی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ایستادگی شهدا در دفاع از ارزش‌های دینی اظهار کرد: شهدا با عمل خود نشان دادند که دفاع از دین تنها در گفتار نیست، بلکه گاهی انسان باید برای حفظ اعتقادات و ارزش‌های خود هزینه بدهد.

عزت نفس دومین نشانه جوانمردی

حجت‌الاسلام پورذهبی دومین ویژگی مورد تأکید امام حسن مجتبی (ع) را عزت نفس عنوان کرد و گفت: انسان باید تلاش کند عزت و کرامت خود را حفظ کند و تا حد امکان خود را وابسته و محتاج دیگران نکند.

وی با اشاره به مفهوم عزت در مکتب اهل بیت (ع) افزود: یکی از آموزه‌های مهم قیام امام حسین (ع) نیز نپذیرفتن ذلت بود و آن حضرت با وجود شرایط دشوار، حاضر نشد در برابر ظلم و زور تسلیم شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها تصریح کرد: عزت و استقلال یک ملت با تسلیم شدن در برابر خواسته‌های بیگانگان به دست نمی‌آید و مردم ایران در طول سال‌های گذشته با تقدیم شهدا نشان داده‌اند که برای حفظ عزت و استقلال خود هزینه می‌دهند.

پورذهبی همچنین با اشاره به ماندگاری نام و مکتب امام حسین (ع) خاطرنشان کرد: امروز میلیون‌ها نفر از سراسر جهان به زیارت و عزاداری برای امام حسین (ع) می‌پردازند، در حالی که یزید با وجود قدرت، ثروت و لشکر، تنها جایگاهی در صفحات تاریخ دارد و نام او با ظلم و جنایت شناخته می‌شود.

خوش‌رفتاری سومین نشانه جوانمردی

وی سومین ویژگی جوانمردی را خوش‌رفتاری و برخورد نیکو دانست و گفت: انسان جوانمرد باید در رفتار خود با خانواده، همسر، فرزندان، والدین و دیگر افراد جامعه اخلاق و ملاطفت را رعایت کند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اهمیت خوش‌اخلاقی در شرایط دشوار اجتماعی و اقتصادی اظهار کرد: ممکن است مشکلات اقتصادی و فشارهای زندگی موجب ناراحتی و تندی افراد شود، اما ارزش انسان در چنین شرایطی بیشتر نمایان می‌شود و خوش‌رفتاری و نرم‌خویی می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.

حجت‌الاسلام پورذهبی افزود: گاهی ممکن است فردی در برابر دیگران قدرتی نداشته باشد، اما خداوند رفتار انسان‌ها با یکدیگر را می‌بیند و هیچ رفتار نادرستی از نگاه او پنهان نمی‌ماند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای روستای شیرین‌بلاغ و ادای احترام به خانواده‌های آنان، بر ضرورت ترویج فرهنگ دین‌داری، عزت و اخلاق در جامعه تأکید کرد.