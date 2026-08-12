مشهد؛ تلاقی اشک و ارادت در شب شهادت امام رضا(ع)

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها، فاطمه سعادتیان نیک: امشب، مشهدالرضا (ع) رنگ دیگری دارد؛ گویی تمام جاده‌های منتهی به این دیار، رگ‌های تپنده‌ای شده‌اند که سیل زائران را به قلبِ تپنده ایران می‌رسانند. در شب شهادت امام هشتم، پایتخت معنوی ایران، سوگوار داغی است که هم قدمت تاریخ دارد و هم طعم تازگی رنج‌های امروز.

فضای شهر مشهد امشب درحزن و اندوه فرو رفته است؛ آمیزه‌ای از سکوت زائران در میان هیاهوی شهر و مناجاتی که از هر گوشه به آسمان برمی‌خیزد. برای زائرانی که پا بر این خاک می‌گذارند، زیارت امشب تنها تمنای نجواهای دل نیست بلکه نوعی پناه گرفتن در آغوش امام رئوف است، در روزگاری که قلب‌های مؤمنان از فقدان چهره‌های خدوم و شهادت راهیان خدمت، سنگین است.آمارهای میدانی حکایت از حماسه‌ای از جنس ارادت دارند. تا این لحظه، ۲۴۵ هزار زائر پیاده خود را به حریم امن رضوی رسانده‌اند و ۹۰ هزار تن دیگر، با هر گام که برمی‌دارند، این پیوند را مستحکم‌تر می‌کنند. این سیل جمعیت، نه فقط زائران حرم، که حاملان بغض‌های فروخورده و دلتنگی‌های ملی هستند.

امشب در صحن‌ها، رواق ها و تمام خیابان های منتهی به بارگاه قدسی امام رضا(ع)، هر نگاهی که به گنبد گره می‌خورد، یادآور دو معناست: یکی گریستن بر غربت خورشید خراسان و دیگری یاد خاطراتی که از شهید خدمت در ذهن ملت نقش بسته است.

این حجم از حضور باعث ترافیک سنگین در هسته مرکزی شهر مشهد شده است و بنابر اعلام مرکز کنترل ترافیک شهرداری مشهد، به دلیل ازدحام بی‌سابقه، محدودیت‌های ویژه‌ای در هسته مرکزی شهر اعمال شده است. تمامی مسیرهای منتهی به حرم مطهر از جمله میدان شهدا، میدان شهید گمنام، میدان ۱۵ خرداد و میدان شهدای گوهرشاد، اکنون به پیاده‌راهِ عاشقان تبدیل شده‌اند و محدودیت تردد برای خودروها برقرار است.

همچنین ترافیک پرحجمی در محورهای تقاطع وحدت-امیرالمؤمنین (ع) به سمت میدان ۱۷ شهریور و مسیر بالعکس، چهارراه بیسیم به سمت میدان بسیج، خیابان طبرسی و بلوار شهید قرنی گزارش شده است. در ورودی‌های شهر نیز، مسیر عوارضی باغچه به سمت دوراهی غدیر و ورودی از سمت منزل‌آباد، زیر بار تردد هزاران زائر قرار دارد که با صبوری، خود را به مقصود نزدیک می‌کنند.

امشب مشهد، نه فقط یک جغرافیا، که «جهان‌شهر برکت و کرامت» است؛ شهری که در آن زائران، فارغ از رنج مسیر و دوری راه، به هم پناه آورده‌اند تا با ذکر «یا امام رضا (ع)»، تسلی‌بخش دل‌های داغدار و ناآرام یکدیگر باشند.