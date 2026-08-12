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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۷

مسمومیت ۱۰ زن براثر انتشار مونوکسید کربن در بابل

مسمومیت ۱۰ زن براثر انتشار مونوکسید کربن در بابل

بابل- نشت گاز و انتشار مونوکسیدکربن در یک واحد مسکونی در روستای رمنت از توابع شهرستان بابل، ۱۰ زن را دچار مسمومیت کرد که پنج نفر از آنان برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ بابل اعلام کرد: پس از دریافت گزارشی درباره مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در محدوده جاده بابل ـ کیاکلا، دو تیم از پایگاه‌های اورژانس کیامهر و بیشه‌سر به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، در بررسی‌های اولیه مشخص شد ۱۰ زن بر اثر نشت گاز و تجمع مونوکسیدکربن در یک واحد مسکونی دچار علائم مسمومیت شده‌اند.

کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه از جمله اکسیژن‌تراپی و مراقبت‌های لازم را برای مصدومان انجام دادند.

پنج مصدوم ۵۵، ۳۲، ۳۷، ۶۰ و ۵۸ ساله که علائم خفیف‌تری داشتند، پس از دریافت خدمات درمانی در محل و بهبود وضعیت عمومی، از انتقال به مرکز درمانی خودداری کردند.

همچنین پنج زن ۱۸، ۲۳، ۴۴، ۴۳ و ۴۴ ساله که علائم مسمومیت شدیدتری داشتند، پس از دریافت اقدامات اولیه پزشکی برای ادامه روند درمان و انجام بررسی‌های تخصصی به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند.

مونوکسیدکربن گازی بی‌رنگ و بی‌بو است که در صورت تجمع در فضای بسته می‌تواند به سرعت موجب مسمومیت شود؛ از این رو بررسی وسایل گرمایشی و مسیر خروج دود و گاز برای پیشگیری از حوادث مشابه ضروری است.

کد مطلب 6915241

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