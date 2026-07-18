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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

۲۰ روستا با جمعیت ۱۰ هزار نفری در غرب جاسک بی‌آب شده‌ است

۲۰ روستا با جمعیت ۱۰ هزار نفری در غرب جاسک بی‌آب شده‌ است

جاسک- مدیرعامل آب و فاضلاب هرمزگان گفت: بر اثر حمله دشمن به آب شیرین ون بونجی، ۲۰ روستا با جمعیت ۱۰ هزار نفری در غرب جاسک بی‌آب شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزه‌پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: در این حمله، ایستگاه پمپاژ برداشت آب خام از دریا و هم‌چنین ترانس برق مربوط به آب‌شیرین‌کن بونجی با ظرفیت تولید ۳۱۵۰ مترمکعب در شبانه‌روز به طور کامل تخریب شده است.

حمزه پور افزود: در پی این حمله، هم اکنون آب شرب ۲۰ روستای منطقه با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر به طور کامل قطع شده و این روستاها با بحران بی آبی مواجه هستند.

او با اشاره به آغاز اقدامات اضطراری برای مدیریت شرایط، اظهار کرد: نیروهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تلاش برای تامین اضطراری آب ساکنان و بازسازی تاسیسات آسیب‌دیده هستند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن آب شرب مشترکان دوباره برقرار شود.

کد مطلب 6891273

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    نظرات

    • IR ۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۷
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      ب یاری خداوند زودمشکل بی آبی حل بشه.مرگ لعنت نفرین برآمریکا حسود عقده ای

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