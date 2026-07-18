به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحمید حمزهپور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان با اعلام این خبر گفت: در این حمله، ایستگاه پمپاژ برداشت آب خام از دریا و همچنین ترانس برق مربوط به آبشیرینکن بونجی با ظرفیت تولید ۳۱۵۰ مترمکعب در شبانهروز به طور کامل تخریب شده است.
حمزه پور افزود: در پی این حمله، هم اکنون آب شرب ۲۰ روستای منطقه با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر به طور کامل قطع شده و این روستاها با بحران بی آبی مواجه هستند.
او با اشاره به آغاز اقدامات اضطراری برای مدیریت شرایط، اظهار کرد: نیروهای عملیاتی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در تلاش برای تامین اضطراری آب ساکنان و بازسازی تاسیسات آسیبدیده هستند تا در کوتاهترین زمان ممکن آب شرب مشترکان دوباره برقرار شود.
نظر شما