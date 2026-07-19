حریق در میدان کوچک جنگل ابر؛ آتش با آموزش بهره برداران مهار شد

علیاکبر عباسی راد در گفتگو با خبرنگار مهر، از وقوع حریق در مراتع منطقه میدان کوچک جنگل ابر در روز یکشنبه خبر داد و افزود: بلافاصله پس از این گزارش مردمی اکیپ حفاظتی منابع طبیعی عازم منطقه شدند.
وی افزود: با حضور نیروهای حفاظتی مشخص شد که مرتعداران و بهرهبرداران منطقه پیش از رسیدن نیروهای امدادی، با استفاده از آموزشهای فراگرفته در دورههای اطفای حریق، آتش را مهار کردند.
رئیس اداره منابع طبیعی شاهرود با بیان اینکه اکیپ اعزامی در ادامه عملیات پاکسازی و لکهگیری محل حریق را انجام دادند، ادامه داد: برگزاری کلاسهای آموزشی نقش مؤثری در افزایش آمادگی جوامع محلی داشته است. عباسی راد تصریح کرد: بهرهبرداران منطقه ضمن ابراز رضایت از این دورهها اعلام کردند که آموزشهای ارائهشده باعث شد در همان لحظات ابتدایی وقوع حریق، با حضور سریع و اقدام اصولی از سرایت آتش به دیگر بخشهای مرتع جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: مشارکت جوامع محلی و بهرهبرداران در حفاظت از منابع طبیعی، یکی از مهمترین عوامل کاهش خسارات ناشی از آتشسوزی در عرصههای ملی است و توسعه آموزشهای تخصصی در این حوزه با جدیت ادامه خواهد یافت.
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