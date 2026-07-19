آیین مذهبی باداراک در قره کلیسای چالدران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که روز یکشنبه با حضور جمعی از ارامنه و گریگور چیفت چیان اسقف اعظم ارامنه کل آذربایجان در قره کلیسای چالدران برگزار شد، رسول مقابلی معاون سیاسی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه مردم ایران با تنوع قومی، زبانی و مذهبی، خانواده بزرگ ملت ایران را تشکیل دادهاند؛ گفت: پیروان ادیان الهی بخشی از پیکره ملت بزرگ ایران هستند.
وی بر اهمیت وحدت ملی و بهره گیری از ظرفیت های فرهنگی و تاریخی استان تاکید کرد و افزود: ملت ایران با همه تنوع قومی، زبانی و مذهبی، یک خانواده بزرگ هستند؛ آنان در شکلگیری، تثبیت و اعتلای انقلاب اسلامی نقشآفرینی کردهاند و در دوران دفاع از کشور و جنگ رمضان نیز با وحدت کلمه، در صیانت از خاک و تمامیت ارضی ایران اسلامی حضوری تمامقد داشتهاند.
مقابلی با تشریح نگاه مدیریت ارشد استان در بهرهبرداری شایسته از ظرفیتهای آیین جهانی قره کلیسا در توسعه گردشگری منطقهای، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قره کلیسای چالدران در فهرست جهانی یونسکو قرار دارد و از جمله آثار ثبت جهانی شده این استان است، میتواند ظرفیت مهمی برای رونق گردشگری، معرفی فرهنگ غنی استان، توسعه اقتصادی منطقه و تقویت پیوندهای انسانی میان ملتها باشد.
آیین مذهبی عشای ربانی در قره کلیسای چالدران به طور سالانه با حضور ارامنه از کشورهای ارمنستان، سوریه، لبنان، هلند، فرانسه، اتریش، آلمان، کانادا و دیگر کشورهای جهان برگزار می شود و یکی از هفت آیین مقدس در تمام فرقههای مسیحیت است.
ریشه این آیین بین المللی به آخرین شامی برمیگردد که مسیح (ع) در شب دستگیری خود توسط سربازان رومی با حواریون خورده و از آنجا که یکی از آنان با نام تاتاووس مقدس در قره کلیسا دفن شده، این کلیسای باستانی از اهمیت ویژه ای برای ارامنه برخوردار است.
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