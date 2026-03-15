خسارت به تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی در تجاوز آمریکایی_صهیونیستی

مرتضی صفری در خصوص وضعیت تاسیسات کردشگری استان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در جنگ اخیر آمریکایی_صهیونیستی به هفت مورد از تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی خسارت وارد شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: بر اثر تجاوزات دشمن سه هتل در ارومیه، دو هتل و دو مهمان‌پذیر در مهاباد آسیب دیده‌اند که این آسیب‌ها اغلب شامل شکستن شیشه‌ها، فرو ریختن دیوارهای داخلی، نمای ساختمان‌ها و ... است.

وی ادامه داد: در سطح استان ۱۵۹ واحد اقامتی با ۶ هزار و ۹۰۸ تخت اقامتی وجود دارد که با تخفیف ۴۰ تا ۵۰ درصدی آماده ارائه خدمات به افراد خسارت‌دیده در جنگ رمضان هستند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در ادامه گفت: بر اثر موج انفجارها در ارومیه ساختمان این اداره‌کل در خیابان دانشکده دچار خسارت جدی شده است.

صفری افزود: بر اثر این حملات شیشه‌ پنجره‌های اغلب اتاق‌ها و سکوریت ورودی راهروها شکسته شده، دیوارهای داخلی و بخش‌هایی از سقف‌های کاذب فرو ریخته و به نرده‌ها و نمای ساختمان نیز آسیب وارد شده است.

وی ادامه داد: همچنین شیشه درب و پنجره و نورگیرهای بنای تاریخی موزه مردم‌شناسی مهاباد شکسته شده است.

نصب بنر «سپر آبی» در موزه‌ها و پایگاه‌های ثبت جهانی آذربایجان غربی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی از نصب نشان «سپر آبی» در موزه‌ها و پایگاه‌های میراث جهانی استان خبر داد و اظهار کرد: در این راستا نصب این نشان در موزه‌ها و پایگاه‌های میراث جهانی استان از جمله موزه شهر و موزه باستان‌شناسی ارومیه، موزه، مسجد مطلب‌خان، بازار و مجموعه شمس تبریزی خوی، تخت سلیمان تکاب، پایگاه ملی بسطام چایپاره، موزه نقده، کاخ‌موزه باغچه‌جوق و خانه تیموری ماکو و ... انجام شده و به تدریج در سایر مکان‌های تاریخی آذربایجان غربی نیز این نشان نصب خواهد شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی افزود: این نشان بین‌المللی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی در زمان جنگ و بحران استفاده می‌شود و نشان «سپر آبی» در سطح جهان به‌عنوان علامت هشدار برای حفاظت از میراث مشترک بشریت در زمان بحران و جنگ شناخته می‌شود.

وی با اشاره به ثبت ملی یک هزار و ۸۷۶ثر تاریخی در استان ادامه داد: در سطح استان دو میراث جهانی تخت سلیمان تکاب و قره‌کلیسا چالدران، پایگاه ملی حسنلو نقده و بسطام چایپاره از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و نیز ۱۳ موزه در آذربایجان غربی فعال است.

صفری با تأکید بر اینکه تخریب میراث‌فرهنگی خسارتی جبران‌ناپذیر برای فرهنگ و تاریخ ایران و جهان خواهد بود، گفت: همکاران دغدغه‌مند اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان تلاش می‌کنند امنیت آثار تاریخی به‌عنوان بخشی از حافظه فرهنگی حفظ شود.