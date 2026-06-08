به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی صفری در این زمینه با اشاره به ظرفیت های گردشگری شهرستان چالدران اظهار کرد: این شهرستان به واسطه برخورداری از جاذبههای تاریخی و مذهبی ارزشمند، بهویژه مجموعه جهانی قرهکلیسا، از جایگاه ویژهای در گردشگری استان برخوردار است و نیازمند توجه و سرمایهگذاری بیشتر در حوزه زیرساختهاست.
وی با تاکید بر اهمیت تکمیل سایتموزه جنگ چالدران افزود: این مجموعه میتواند ضمن معرفی بخشی از تاریخ کشور، به یکی از مقاصد مهم گردشگری منطقه تبدیل شود و روند تکمیل آن با جدیت پیگیری میشود.
صفری همچنین با اشاره به برگزاری آیین مذهبی باداراک در قرهکلیسا گفت: با توجه به حضور سالانه زائران و گردشگران از کشورهای مختلف، ایجاد و تقویت زیرساختهای رفاهی، خدماتی و اقامتی در اطراف این اثر جهانی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: توسعه این زیرساختها نقش مهمی در افزایش ماندگاری گردشگران، معرفی ظرفیتهای چالدران و رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت.
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