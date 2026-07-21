به گزارش خبرنگار مهر، رسول مقابلی عصر سه شنبه در مراسم بدرقه خادمان زائران اربعین حسینی در استان اظهار کرد: : اجتماع اربعین یکی از بزرگترین حرکتهای مردمی و معنوی پیامآور ایستادگی در برابر ظلم و نمایش اقتدار فرهنگی جهان اسلام است.
وی ادامه داد: این حرکت عظیم بدون توجه به ملیت، زبان، قومیت و جایگاه اجتماعی، انسانها را حول محور عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) گرد هم میآورد و جلوهای از همبستگی ملتها و قدرت نرم جهان اسلام است.
مقابلی خطاب به خادمان اربعین خاطرنشان کرد: زائران اربعین سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند و هر موکب، هر خدمت و هر رفتار خادمین نیز تصویر شایستهای از فرهنگ ایرانی اسلامی و مهماننوازی مردم کشورمان به نمایش میگذارد.
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