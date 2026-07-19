افتتاح موزه سنگ در مجموعه میراث جهانی قره کلیسا چالدران

به گزارش خبرگزاری مهر، این موزه که به همت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ غربی راه‌اندازی شده است، فضایی تخصصی برای نمایش و حفاظت از کتیبه‌ها و قطعات سنگی تاریخی است که از کاوش‌ها و مرمت‌های سالیان گذشته در این محوطه ارزشمند به دست آمده‌اند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، با تاکید بر نقش میراث‌فرهنگی در توسعه پایدار منطقه، خاطرنشان کرد: افتتاح موزه سنگ در دل یکی از ارزشمندترین میراث‌های جهانی، نه تنها یک موفقیت در حوزه حفاظت از آثار باستانی، بلکه گامی استراتژیک برای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و نمایش توانمندی‌های مدیریت استانی در صیانت از هویت تاریخی منطقه است.

رسول مقابلی همچنین خاطرنشان کرد: دولت و مدیریت استان با نگاهی ویژه به ظرفیت‌های شهرستان چالدران، بر تلاش برای تبدیل شدن این منطقه به یک قطب گردشگری مذهبی و تاریخی در سطح بین‌المللی تمرکز کرده‌اند و این گونه پروژه‌های حفاظتی، نقش کلیدی در ارتقای سطح اجتماعی و اقتصادی ساکنان منطقه ایفا خواهند کرد.

مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به غنای تاریخی این سنگ‌نگاره‌ها و قطعات معماری، افزود: این موزه بستری مناسب برای پژوهشگران فراهم می‌آورد تا علاوه بر بازدید عمومی، ابعاد هنری و تاریخی تمدن‌های منطقه را در بستر جهانی قره‌کلیسا بررسی کنند و این آثار سنگی، سندی گویا از قدمت و اهمیت تمدنی این کهن‌دژ است.

اسقف اعظم گریگور چیفت‌چیان، خلیفه کل ارامنه آذربایجان نیز در این آیین ضمن قدردانی از تعاملات انجام شده برای حفظ این میراث مشترک، بر هم‌افزایی نهادهای مذهبی و دولتی در راستای معرفی فرهنگ همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کرد.

وی افتتاح موزه سنگ را نشانی از احترام به پیشینه تاریخی دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم این‌گونه اقدامات حفاظتی و ترویجی، شاهد رونق بیش از پیش گردشگری مذهبی و فرهنگی در چالدران و مجموعه قره‌کلیسا باشیم که هر ساله پذیرای زائران و گردشگران بی‌شماری از سراسر جهان است.

در ادامه نخستین کارگاه کاشی هفت‌رنگ آذربایجان غربی با حضور استانددر در چالدران افتتاح شد.

حمایت از صنایع‌دستی؛ اولویت استانداری در مسیر ارزش‌آفرینی

استاندار آذربایجان غربی در این مراسم با تأکید بر اهمیت اقتصادی صنایع‌دستی اظهار کرد: توسعه صنایع‌دستی به دلیل ارزش افزوده بالا، یکی از بسترهای مطمئن برای درآمدزایی پایدار خانوارهاست و مدیریت ارشد استان با جدیت از این حوزه حمایت می‌کند.

رضا رحمانی افزود: هدف ما از برگزاری همایش سرمایه‌گذاری اینوا، معرفی واقعی ظرفیت‌های آذربایجان غربی به سرمایه‌گذاران است. در همین راستا، باید مقوله برندسازی و بسته‌بندی محصولات صنایع‌دستی به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، همچنین برپایی نمایشگاه‌های تخصصی برای شناساندن هنرهای بومی استان در اولویت برنامه‌های حمایتی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: گردشگری، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های مرزی و حوزه معدن، سه محور اصلی و اولویت‌دار استانداری برای توسعه همه‌جانبه استان محسوب می‌شوند.

چالدران؛ نگین گردشگری مذهبی و تاریخی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار، به پیوند ظرفیت‌های گردشگری و توسعه صنایع‌دستی اشاره کرد و گفت: چالدران به واسطه وجود میراث جهانی قره‌کلیسا و برگزاری آیین جهانی باداراک، از پتانسیل‌های بی‌نظیری در حوزه گردشگری مذهبی برخوردار است.

مرتضی صفری با اشاره به میزبانی شایسته از آیین باداراک افزود: امروز در دیدار با اسقف اعظم گریگور چیفت‌چیان، خلیفه ارامنه کل آذربایجان، ایشان از حمایت‌های استاندار برای برگزاری مطلوب این مراسم جهانی تقدیر کردند که این امر نشان‌دهنده تعامل سازنده فرهنگی در استان است.

وی تصریح کرد: کارگاه کاشی هفت‌رنگ افتتاح شده در چالدران، در سطح استان بی‌نظیر است و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۵ نفر فراهم شده است، همچنین با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، یک مجتمع گردشگری بزرگ در زمینی به مساحت ۵ هکتار در جوار این کارگاه احداث خواهد شد.